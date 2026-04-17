Необичайна политическа акция грабна вниманието на интернет общността вчера – зам.-кметът на Пловдив по дигитализация Владимир Темелков е отворил с отвертка машина за гласуване и задал въпроси за сигурността на машинния вот. Щом машината може да се отвори с отвертка, какво друго може да се вкара в нея, пита се в задачата.

Скандал на демонстрациите в ЦИК: Политици разглобиха машина за гласуване

Трудно е тази акция да се коментира сериозно, защото е изключително нелепа. Мнозинството хора имат смартфони и са наясно, че има поредица защити, които пазят важните неща. По-важните неща, като банкиране, електронни подписи и т.н. са защитени няколко нива защити. Ако някой заместник-кмет или редови гражданин се чуди – спокойно, ако някой открадне заключения телефон, колкото и отвертки да има и да разглоби телефона ви, няма как да ви влезе в банкирането или да ви прочете съобщенията в WhatsApp. Доста е елементарно и дори го намирам за обидно да го пиша и читателите на сайта да го четат. Грамотни хора, извинете ме.

Важният казус в случая е, че тази неграмотна акция е направена не от таксиметров шофьор или коминочистач – при цялото ми уважение към тези професии и тяхната експертиза. Тази акция е направена от заместник-кметът на Пловдив по дигитализация. Човекът, който трябва да знае, че не става като по филмите – има „букса“, както се изрази един друг общински съветник преди време, и като вкараш нещо в буксата и машината ще почне да печата вотове и да ги вкарва в прозрачната избирателна кутия. И това, че е видял „порт за интернет“ или USB-портове, не осигурява мигновен достъп до празната урна.

А междувременно Пловдив чака дигитализация. Особено в сферата на транспорта. Само преди няколко дни се обяви обществена поръчка за над 300 000 евро за организация на поръчката за бъдещите общински електрически автобуси за две линии на градския транспорт. Търсят се експерти от всякакви сфери. И чудейки се защо този процес е толкова бавен и толкова неуспешен, изведнъж получаваме публичен, рекламиран от един от преките виновници, отговор: „Просто нямаме представа как функционира съвременният свят“.

Ако някой се е чудил защо с години не могат да стартира работата на таблата по спирките – нещо, което 18-годишно момче направи за няколко следобеда – имаме отговор. Кмет по дигитализацията ни е човек, който разглобява с отвертки машини, очаквайки някак магически хардуерно да се вкара нещо в софтуера. Че после обратно машината да изкара и разписка, и да си я вкара сама в урната.

Разбирам, предизборна кампания е, трябва да се изпъкне. Като с магарето на мегдана, сега е моментът за магарии. Трябва да се изпъкне и в партията, може би има различни хора с амбиция да стават кметове, депутати. Но най-вероятно дори най-яростните активисти на ГЕРБ са се хванали за главата от тази инициатива. Защото и те са наясно, че това беше един забавен автогол.

Но ако оставим забавното настрана, град Пловдив също е важен. Нуждаем се от хора, които могат повече. Видно 18-годишни студенти могат повече. Или, ако действително зам.-кметът по дигитализация може повече – нека не обижда хората с измислени страхове. Чудно е наистина дали това е тъпа акция или е акция, която самият той знае, че е нелепа, но все пак трябва да впечатли избиратели. Не, извинявам се – да ги уплаши. Както се опитаха да ни уплашат, че има опасност, ако GPS-данните на автобусите не може да са публични, защото… не стана ясно защо. И сега са публични и имаме известна дигитализация на транспорта – отново не благодарение на тези, които получават заплата и власт, а на обикновени, интелигентни хора от улицата, които могат да управляват и по-сложни уреди от отвертка.

Защото винаги е имало хора, които не разбират съвременния свят. Той ги плаши. Едно време в ранните киносалони, когато е идвал влак към камерата, хората са бягали, други са стреляли с пистолет по екрана по лошия. Никой не се е родил научен, никой не е длъжен да знае всичко. В това няма странно – като не знаеш, отдръпваш се, казваш – „това не го разбирам“ и сменяш професията.

Странното е, ако тези, уплашени от киното хора ги сложим да ръководят компанията за фотографска техника Кодак или пък да раздават наградите „Оскар“. Или да управляват дигитализацията на община – и от такъв тип хора да очакваме дигитализация. Ами няма как да стане. Затова 18-годишните за без пари ще изпреварват общинарите, които раздават за целта по 300 000 евро. Понякога ще стане и по-лесно, когато някоя технология е непонятна на кметовете, от това да се излагат пред камерите – просто да питат някое дете. А пловдивчани ще си чакаме автобусите.