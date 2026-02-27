С G-класа може и по Главната

Шофьор на скъп мерцедес G-класа бе паркирал днес на пешеходната част в една от прилежащите площи към Главната улица „Княз Александър“, сигнализира читател на „Под тепето“.

Възползвайки се от липсата на ограничения на пресечката с улица „Станислав Доспевски“ джипът бе спрял безцеремонно метри навътре в пешеходната зона. Зад него частично върху тротоара бе спрял и друг автомобил Фиат. Пространството там редовно е ограничавано с антипаркинг колчета, които са разбивани и бавно се заменят от нови. В момента там има и по-активно движение на тежка техника поради ремонта на двете съседни исторически сгради между „Отец Паисий“ и Главната, но ангажираните със строежа спират зад оградите на строежа.