Публично извинение от Под тепето
Редакцията на Под тепето поднася своите искрени извинения във връзка с допусната техническа грешка при публикуването на статията „Пловдивски учител арестуван за блудство с ученичка, уволнен и като треньор по баскетбол на деца“.
При подготовката на материала за кратко е била използвана снимка от фейсбук страницата на детско-юношеската школа на Баскетболен клуб „Локомотив Пловдив“, на която е изобразен друг член на треньорския екип, а не лицето, за което се отнася публикацията. Грешката е резултат от техническо недоглеждане и не е била умишлена.
След установяването ѝ снимката беше незабавно премахната. Осъзнаваме, че подобно объркване може да причини репутационни щети и дискомфорт, за което още веднъж поднасяме искрените си извинения за допуснатата неточност.
Поднасяме специални извинения към засегнатия треньор, към Баскетболен клуб „Локомотив Пловдив“, всички, които се чувстват подведени и към нашите читатели.
Ще предприемем допълнителни мерки за по-строг контрол, за да не се допускат подобни грешки в бъдеще.
С уважение,
Редакцията на Под тепето
