Президентът на САЩ заплаши и Колумбия с военна операция
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи заплаха и към Колумбия, като заговори за възможна военна операция. Изявлението му дойде след акция, при която американски военни заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, за да бъде изправен пред съд по обвинения в „наркотероризъм“, съобщи Ройтерс.
По време на разговор с журналисти на борда на президентския самолет „Еър Форс 1“ Тръмп заяви, че подобна операция му се струва напълно приемлива. Той обоснова позицията си с твърдението, че Колумбия, както и съседна Венецуела, е управлявана от човек, който насърчава производството и трафика на кокаин към Съединените щати. Американският президент добави, че това управление няма да продължи дълго, визирайки колумбийския държавен глава Густаво Петро.
Колумбийският президент отхвърли категорично обвиненията и критиките на Тръмп, предаде Франс прес. В публикация в социалната мрежа X Петро заяви, че името му не фигурира в никакви съдебни документи, свързани с наркотрафик, и призова американския президент да спре с клеветите.
Освен това Петро осъди и американската военна операция срещу Венецуела, като подчерта, че при липса на правно основание подобни действия представляват нарушение на суверенитета и могат да бъдат определени като отвличане.
Въпреки че Колумбия е важен военен и икономически партньор на САЩ в Латинска Америка, отношенията между двете страни в момента се намират на най-ниското си равнище, обобщава Франс прес.
3 коментари
Световните Диктатори следва незабавно да преразгледат състоянието на стоманената врата на укритието си – ако искат да удължат своята диктатура с още двайсетина минути.
Завчера Началник-Щаба обясни, че ако венецуелецът бил успял да си захлопне вратата това щяло било да им отнеме точно още четирисет и седем = 47″ = секунди да го чопнат…
Тематиката СУВЕРЕНИТЕТ (за Режима на Евр-Одеската Мафия) приключи, колега МАНОЛенко! (Малко промяна на върха -виж Сирия- не пречи на Суверена)
За елегантен НЕУТРАЛИТЕТ питай надхитрилите разбеснелия си брат’чед Адолф (ВСВойна) швейцарци със сгъваемите червени ножчета СуиссАрми: без НАТО, без ЕС – пък нашите пенсионерци нищичко не им гарантирВат
„Миротворецът“ Тръмп показа на целия свят как се сваля президент на независима държава и как се овладява петролния бизнес на тази държава.
… при което У-йна няма никакви полезни изкопаеми освен празни гилзи от англо-амери-френцки патрони и снаряди – – – та затова не е ВОЙНА както се следва. а само СВОпера… оперетка