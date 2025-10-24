БългарияНовини

Политико: Рафинерията на „Лукойл“ в Бургас спира ЕС от санкции срещу руската компания

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:46ч, петък, 24 октомври, 2025
Рафинерията на „Лукойл“ в Бургас е сред основните причини Европейският съюз все още да не наложи санкции върху руската петролна компания, съобщава „Политико“. След решението на САЩ да санкционират „Лукойл“ и „Роснефт“ с цел ограничаване на руските военни ресурси, Европа се оказа под натиск да вземе подобни мерки.

Докато „Роснефт“ вече е изтласкана от европейския пазар, „Лукойл“ запазва значително присъствие с бензиностанции, рафинерии и дялове в няколко страни, включително пълен контрол над „Лукойл Нефтохим Бургас“. Зависимостта на държави като България, Румъния, Унгария и Словакия от руския петрол затруднява решението за санкции.

Според анализатора Мартин Владимиров, ако компанията не продаде активите си, американските санкции може да доведат до спиране на бургаската рафинерия след 21 ноември. Междувременно Европейската комисия обмисля забрана на финансови транзакции с „Лукойл“, което може да прекрати дейността ѝ в ЕС дори без официално включване в санкционен списък.

