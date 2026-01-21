Отбелязваме Бабинден по стар стил

Соред обичая всяка жена, която се е ползвала от услугите на бабата, на този ден е отивала в дома ѝ, поливала ѝ е ритуално вода, за да си измие ръцете, дарявала я е със сапун и нова кърпа

По традиция на 8 януари се отбелязва Бабинден. По стар стил се е празнувал на 21 януари. Денят е обявен през 1951 г. за Ден на родилната помощ. На този ден празнуват още акушерките и гинеколозите. Когато обаче се смесят стари и нови стилове, най-често се появява още един празник и още един повод за празнуване.

Бабинден е един от празниците, който се явява своеобразен завършек на празниците, свързани с Рождество Христово, въпреки това обредността е езическа.

Както по-възрастните знаят, на Бабинден се почитат бабите-акушерки, които са помагали на жените да родят. В селото обикновено е имало една или две баби, които са се занимавали с тази нелека, но благородна дейност.

В Библията бабите-акушерки са били благословени от Бога, затова че не са спазвали заповедта на фараона да убиват всички новородени еврейчета от мъжки пол, а са правели всичко възможно да ги укрият и отгледат. И днес професията на гинеколозите и акушерите е на особена почит.

Някога бабата акушерка ставала рано и посещавала къщите, където е изродила дете. Носела бяла и червена вълна, лепяла я с мед като коса на момиченцата и като мустаци и като брада на момченцата – благославяла ги да остареят и побелеят, хвърляла жито, давала им да близнат медец и наричала…

