Пловдив вече има своя регионална секция към Bulgarian Public Relations Association. Тя бе официално учредена през уикенда в зала „Съединение“ на Регионалния исторически музей, като това е първата структура на организацията извън София.

Създаването на секция „Пловдив“ е важна стъпка за развитието на професионалната общност, особено в годината, в която асоциацията отбелязва своята 30-годишнина. В новото обединение се включват 14 комуникационни специалисти от различни сфери, които ще работят за по-активен професионален обмен, общи инициативи и утвърждаване на високи стандарти в бранша.

Според членовете на новоучредената секция създаването ѝ отговаря на нуждата от по-активно присъствие на PR общността извън столицата и по-тясно сътрудничество между специалистите в региона.

„За Пловдив беше важно да има свое място в професионалната общност. В града има силни комуникационни специалисти, които работят в различни сфери, но досега липсваше формат, който да ги събира около общи теми, стандарти и каузи. Затова избрахме зала „Съединение“ – не само заради историческата ѝ символика, а и защото създаването на секцията е акт на обединяване на хора, опит и професионална енергия“, коментираха от пловдивската структура.

Очаква се секция „Пловдив“ да развива професионални събития, дискусии и инициативи, насочени към комуникационната общност в града и региона.