Пешеходец загина на пътя Пловдив – Хасково

Изясняват се обстоятелствата около катастрофа на пътя Пловдив – Хасково, при която снощи е загинал пешеходец. Според получения след 22.30 ч. сигнал инцидентът настъпил край Садово, където внезапно излязъл на пътното платно мъж бил блъснат от товарен автомобил „Мерцедес“.

От пристигналия лекарски екип е констатирана смъртта на пешеходеца – 20-годишен пловдивчанин. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 57-годишния водач са отрицателни. С полицейска заповед той е задържан за едно денонощие. По случая е образувано досъдебно производство, работата продължават служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.