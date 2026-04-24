Пешеходец загина на пътя Пловдив – Хасково

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:35ч, петък, 24 април, 2026
1 282 Преди по-малко от минута
Линейка

Изясняват се обстоятелствата около катастрофа на пътя Пловдив – Хасково, при която снощи е загинал пешеходец. Според получения след 22.30 ч. сигнал инцидентът настъпил край Садово, където внезапно излязъл на пътното платно мъж бил блъснат от товарен автомобил „Мерцедес“.

От пристигналия лекарски екип е констатирана смъртта на пешеходеца – 20-годишен пловдивчанин. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 57-годишния водач са отрицателни. С полицейска заповед той е задържан за едно денонощие. По случая е образувано досъдебно производство, работата продължават служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.    

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:35ч, петък, 24 април, 2026
1 282 Преди по-малко от минута
