Отиде си легендата Бриджит Бардо
Бриджит Бардо, легендарна френска актриса и международен секссимвол, почина на 91 години. Тя става световно известна с филма „И Бог създаде жената“ (1956), който я превръща в икона на свободната, чувствена жена. През 50-те и 60-те години Бардо е сред най-големите звезди на френското и световното кино, участвайки във филми на режисьори като Годар, Клузо и Луи Мал, както и в холивудски продукции.
Родена през 1934 г. в Париж, тя започва като балерина и модел, още на 15 години се появява на корицата на Elle и постепенно навлиза в киното. Освен актьорска, има и музикална кариера, включително запис с Серж Генсбур.
През 1973 г., на върха на славата си, Бардо се оттегля от киното, тъй като не понася натиска на известността, и посвещава живота си на защитата на животните. Основава Фондация „Брижит Бардо“ и активно се противопоставя на жестокостта към животни по света.
Красива жена. Няма филъри, няма ботокс, няма ринопластика. Не като нашенските карикатури, които въпреки усилията пак няма кой да им върже