Отиде си котаракът Румен – любимец на хиляди онлайн

Един от най-популярните четириноги инфлуенсъри у нас – котаракът Румен, е починал ден преди Великден. Тъжната новина съобщи неговата стопанка Наталия Атанасова, позната онлайн като ЧТ („чистач на тоалетната“), с емоционален пост във Facebook.

По думите ѝ Румен е „напуснал планетата Земя“ в събота вечер, оставяйки след себе си не само спомени, но и десетки хиляди последователи, които следяха ежедневието му в социалните мрежи. В типичния за страницата му хумористичен стил, дори сбогуването беше поднесено с характерния „котешки правопис“, превърнал се в запазена марка на профила.

От забавен профил до истински феномен

Котаракът Румен се превърна в интернет сензация с десетки хиляди последователи във Facebook и Instagram. Публикациите му, съчетаващи снимки и текстове с нарочни правописни грешки, бързо спечелиха широка аудитория и създадоха разпознаваем стил.

Зад съдържанието стои неговата стопанка Наталия Атанасова, която водеше комуникацията с последователите и разви проекта далеч отвъд социалните мрежи. Румен имаше собствен календар, книга и сайт, а интересът към него продължаваше да расте през годините.

История с много емоция и отдаденост

Атанасова не крие, че поддържането на страницата е било сериозен ангажимент. По думите ѝ много хора са писали директно на котарака, споделяли са лични истории и са търсили контакт, което е превърнало профила в нещо повече от забавление.

Тя споделя и желание в бъдеще подобна платформа да се използва и за каузи, свързани с животните, макар това да изисква повече ресурси и помощ.

Дълга битка със заболяване

Още през 2023 година Румен е диагностициран с генетично сърдечно заболяване, което постепенно се влошава. В продължение на години той се бори с болестта, но състоянието му се е усложнило в последно време.

Стопанката му признава, че ѝ е ставало все по-трудно да поддържа страницата със същото темпо, с което последователите са свикнали.

„Липсвате ми, преячели“

В края на своето послание Наталия Атанасова благодари на всички, които са били част от общността около котарака Румен. Тя споделя, че подкрепата на хората е значела много за нея и че ще ѝ липсва връзката с последователите.

Така една от най-обичаните „котешки“ истории в българското онлайн пространство приключва, оставяйки след себе си хумор, топлина и спомени за „тос хубаф човек“, както самият Румен би се описал.