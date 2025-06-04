БългарияНовиниОбразование в Пловдив

Отговорите на теста от НВО по математика в IV-ти клас на 4 юни 2025 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:53ч, сряда, 4 юни, 2025
1 4 415 Преди по-малко от минута

Министерството на образованието и науката публикува преди минути верните отговори на теста по математика от днешното национално външно оценяване в 4. клас.

Близо 6000 ученици се явяват на НВО по математика в Пловдив.

Четвъртокласниците решаваха 25 задачи – 16 с избираем отговор, 4 с кратък свободен, 4 с разширен свободен отговор и една с разширен свободен отговор с три подусловия.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:53ч, сряда, 4 юни, 2025
1 4 415 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина