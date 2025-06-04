Отговорите на теста от НВО по математика в IV-ти клас на 4 юни 2025 г.

Министерството на образованието и науката публикува преди минути верните отговори на теста по математика от днешното национално външно оценяване в 4. клас.

Близо 6000 ученици се явяват на НВО по математика в Пловдив.

Четвъртокласниците решаваха 25 задачи – 16 с избираем отговор, 4 с кратък свободен, 4 с разширен свободен отговор и една с разширен свободен отговор с три подусловия.