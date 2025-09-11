Нова детска ясла отваря врати в Пловдив

Новата придобивка да допринесе значително за решаването на проблема с недостига на места в кв. Съдийски в район „Централен“

След дългоочаквано строителство, нова детска ясла ще бъде официално открита в пловдивския квартал „Съдийски“. Церемонията ще се проведе днес – 11 септември, с участието на кмета на Пловдив Костадин Димитров и кмета на район „Централен“ Георги Стаменов.

Новата сграда, разположена на ул. „Стоян Михайловски“ 13, ще функционира като втори адрес на „Детска ясла на мечтите“, чийто директор е Деница Килимска.

Строителството на обекта започна през 2023 година с цел да се отговори на острия недостиг на места в детските ясли в района. Преди това, за да се облекчи ситуацията, бяха открити три нови яслени групи в квартала, като част от временни мерки. Сега, с новата сграда, капацитетът на яслата се увеличава с три групи, които ще приемат общо 48 деца.

От общината съобщават, че всички места за първия прием вече са запълнени, а децата ще прекрачат прага на новата сграда на 15 септември. Очаква се новата придобивка да допринесе значително за решаването на проблема с недостига на места за най-малките жители на района.