Нов ръководител на Апелативен съд-Пловдив

Съдия Миглена Тянкова встъпи в длъжност като административен ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив. Това стана пред председателя на Върховния касационен съд съдия Галина Захарова и в присъствието на заместник председателите на ВКС – съдия Лада Паунова – ръководител на Наказателно отделение и съдия Мими Фурнаджиева – ръководител на Гражданско отделение в София.

Съдия Тянкова е избрана за административен ръководител с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 25.03.2025 г., след като защити Концепция за стратегическо управление на Апелативен съд – Пловдив. Като основни приоритети в същата съдия Тянкова посочи приемственост, надграждане на постигнатите добри резултати и практики, уеднаквяване на съдебната практика в апелативния регион, мерки за намаляване продължителността на съдебните производства, надграждане на съдийското самоуправление, повишаване на професионалната квалификация на съдиите и съдебните служители, мерки за повишаване на общественото доверие и други.

Миглена Тянкова е завършила специалност „право“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 1997 г. Има близо 26 години стаж в съдебната система. Първоначално е назначена на длъжността „съдия“ в Районен съд – Хасково, след което в Окръжен съд – Хасково.

В периода 20.10.2004 г. – 01.03.2012 г. е заемала длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Хасково, а от 01.03.2012 г. до 29.05.2022 г. два мандата е председател на Окръжен съд – Хасково. До 07.10.2024 г. изпълнява функциите на негов административен ръководител.

Притежава най-високия ранг в съдилищата – „съдия във ВКС и ВАС“. През 2022 г. беше избрана за член на ВСС от професионалната квота на съдиите, но с изменения на ЗСВ този избор беше отменен.