НАП откри нарушения в бензиностанции в Карлово при проверки в седем области

При съвместни проверки на НАП, ГДБОП, служители на МВР и Агенция „Митници“ в бензиностанции в седем области в страната екип от приходната агенция разкри 7 нарушения. Контролните действия, които са координирани от Междуведомствения координационен център, са се провели в общо 17 обекта в областите София, Пловдив, Варна, Русе, Плевен, Хасково и Перник.

Три от нарушенията, които са установили инспекторите от Главна дирекция „Фискален контрол“, са в бензиностанции в Карлово и Хасково и са свързани с неиздаване на касова бележка и неизрядности при документирането и подаването на информация при доставка и престой на гориво. В обекти в Русе и Бяла инспекторите са установили разлика в касовата наличност и маркираните суми на фискалното устройство, както и липса на специален дневник за обслужване на системата за отчитане на продажбите в обекти и нивомерна система за наличното гориво.

При две проверки в Кнежа и Койнаре екипите от НАП са разкрили 3 опита за неспазване на законодателството. Това са: разлика в касата и отразените на касовия апарат суми, липса на задължителен реквизит във фискалния бон и липса на актуално свидетелство за калибриране на резервоарите за съхранение на гориво и калибровъчните таблици към него при работа с Електронна система с фискална памет (ЕСФП).

От търговците са изискани допълнителни документи, като предстои НАП да извърши обстоен анализ на информацията в тях.