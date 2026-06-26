На плаж край река Марица

Според историческите сведения първите пловдивски публични бани край Марица отварят врати още през 1882

Разказвали сме ви за времето, когато в Пловдив е имало пристанище и река Марица е била важна артерия за преноса на стоки и хора. Наскоро пък ви разкрихме как тя често е предпочитана за риболов и социализация, особено през по-топлите месеци. В последните години пространството около бреговете ѝ бе облагородено и тя все по-често се превръща в любимо място за разходка като алтернатива на все по-пренаселените централни паркове и Гребния канал.

С настъпването на летния сезон обаче, няма как да не припомним и опита да бъде създаден и градски плаж през 2015-а година. Всъщност идеята съвсем не е нова, защото според историческите сведения първите пловдивски публични бани край Марица отварят врати още през 1882. Тогава Пловдив е столица на Източна Румелия. В десетилетията след това няколко други плажове се оформят на различни места покрай реката и те стават предпочитано място за прекарване на свободното време на пловдивчани. След 70-те интереса към тях значително намалява. За период от поне 50 години обаче, да идеш на плаж край Марица е било въплъщение на думата “густо”.

За разлика от сега, тогава Марица е била доста по-пълноводна и басейните се пълнили с вода от нея. Двете речни къпални побирали около 5 хиляди души. И освен басейни в тях имало парк за разходка, футболно игрище, детска площадка и денонощен ресторант, за който пивото се носело специално от София. Били са извън коритото, може би на 10-20 метра от брега на реката. През 1950-а година плажовете били закрити поради намаления интерес на гражданите към тях.

Повече от 50 години по-късно екипът на Архитектурната седмица се изкуши да възроди тази пловдивска традиция през 2015- година Идеята бе временният плаж с басейн да бъде реализиран върху сухите пясъчни наноси в коритото на реката. Съвместно с екологични организации се организира акция по почистването на коритото на реката и след това избраното място бе засипано с допълнителен речен пясък. Изгради се и бар и сцена, на която се организираха различни музикални прояви за забавление на пловдивчани и гостите на града под открито небе. Пространството се откри през август и бе на разположение малко повече от месец.

Днес малцина може би си спомнят за него, но все по-често около реката забелязваме компании активно почиващи на пикник и сладка раздумка. Разбира се, къпането би било доста опасно поради теченията, но един градски плаж край реката би бил чудесна възможност за нейната интеграция в градския живот.