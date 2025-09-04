БългарияВластНовини

Москва отрече намеса в GPS инцидента с полета до Пловдив

Русия остро разкритикува поисканите от Киев гаранции за сигурност, като ги определи като „гаранции за опасност за европейския континент“. Говорителката на външното министерство Мария Захарова заяви, че исканията на украинския президент Володимир Зеленски, които ще бъдат обсъждани на среща на Коалицията на желаещите, са „абсолютно неприемливи“ за Москва.

По време на икономическа конференция във Владивосток Захарова отхвърли и обвиненията, че Русия е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в България.

