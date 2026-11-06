МиГ-29 отново бяха вдигнати във въздуха заради сигнали за бомби на пътнически самолети

Дежурните изтребители от авиобаза Граф Игнатиево изпълниха поредна задача по мисията за охрана на въздушното пространство „Air Policing“.
МиГ-29 от състава на Военновъздушните сили (ВВС) ескортираха в българското въздушно пространство пътнически самолети, за които са били подадени сигнали за взривни устройства на борда.
Екипажите са изпълнили успешно всички предвидени процедури съгласно правилата за контрол и охрана на въздушното пространство, съобщават от ВВС.
МиГ-29 от Граф Игнатиево ескортираха самолет с бомбена заплаха до летище Пловдив
Това е поредното задействане на дежурните сили от 3-та авиационна база в рамките на последните дни. Вчера три сигнала за бомбени заплахи на борда на пътнически самолети, пътуващи към България, вдигнаха във въздуха български изтребители. Една от машините беше ескортирана до летище Пловдив, а другите две – до летище „Васил Левски“ в София.
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