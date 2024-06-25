Манипулирани снимки твърдят, че в Приморско, Варна или Северна Каролина е забелязан розов делфин

Автор: Василена Доткова

Източник: Factcheck.bg

Снимките на розов делфин, разпространявани масово в социалните мрежи през последните дни, са манипулирани;

Розови делфини съществуват, но се срещат в речни води в Южна Америка. При морските видове има редки случаи на делфини албиноси, които могат да имат бледорозов оттенък, но не и да бъдат яркорозови.

През последните дни социалните мрежи са буквално залети от снимки на розов делфин, който скача над морските вълни. Някои от публикациите твърдят, че снимките са от Приморско, други че са направени близо до Варна, а трети, че рядкото животно е забелязано край бреговете на Северна Каролина в САЩ.

„Розов делфин се появи край Приморско. Не, това не е шега, нито фотошоп, или друга обработка на снимка“ – твърди заглавие в сайта EraNova.bg. В текста на публикацията обаче е обяснено, че има съмнения относно автентичността на снимките и подозрения, че те може би са манипулирани или генерирани от изкуствен интелект (ИИ). Както често се случва в социалните мрежи, потребители масово споделят публикацията заради заглавието, без да обръщат внимание на съдържанието на материала.

„Рядък розов делфин“ – твърди текст към една от снимките, публикувана на фейсбук страницата My Varna. Публикацията е споделена близо 250 пъти, включително в страници и групи като „Красива България“, „Приятели, харесващи Ахтопол/ Град на любовта“, „Бургас – град на мечти“, „Варна срещу незаконните мигранти“, „Гласът на безгласните“ и други.

„Рядък розов делфин се появи в Черно Море близо до Варна“ – твърди друга поредица от публикации, също споделени в голям брой страници и групи.

Други публикации твърдят, че снимките са от Северна Каролина или споделят твърденията, че са от Варна, но изразяват съмнение дали са истински. Преди да стигнат до българските потребители във Фейсбук, изображенията се разпространяват и от англоезични профили в други социални мрежи като Х, Threads и Reddit, като някои от публикациите имат милиони прочитания.

Проверката на Factcheck.bg с няколко различни детектора за изкуствен интелект даде противоречиви резултати. Поне четири от инструментите твърдят, че снимката е създадена от изкуствен интелект, а поне три други – че е по-вероятно да няма намеса на ИИ.

В същото време към част от публикациите в X са добавени бележки от общността, според които изображенията са създадени чрез програма за редактиране на снимки от типа на Photoshop. Според бележката по този начин само е променен цветът в снимка на обикновен морски бутилконос делфин.

Factcheck.bg се свърза с д-р Зорница Захариева, морски биолог в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя потвърди, че на снимките се вижда морски делфин от вида афала (или бутилконос делфин), но розовият цвят на животното не е естествен.

Както при много други бозайници, при този вид също се срещат случаи на албинизъм. Макар че те са редки, появата на делфин албинос в Черно море не може да бъде изключена, обясни Зорница Захариева. Делфините албиноси обаче не са ярко розови като тези на разпространяваните снимки. Цветът им е по-близо до бял и биха могли да имат лек бледорозов оттенък. Според експерта по морска биология най-вероятно става дума за снимки на обикновен делфин афала, чийто цвят е променен чрез програма за редактиране на изображения.

Освен бледорозовите делфини албиноси, съществува и отделен вид, известен като „розов делфин“. Той обаче е речен и обитава главно реките Ориноко и Амазонка, както и техните притоци в държавите Бразилия, Боливия, Колумбия, Еквадор, Перу, Гвиана и Венецуела.

Речните делфини изглеждат различно от морските – те са по-дребни, имат по-издължени и тънки муцуни, по-малки очи и изпъкнало чело, както и по-слабо развити гръбни перки. Речните делфини плуват по-бавно и рядко скачат над водата.

Амазонски розов делфин (Снимка: Michelle Bender, Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amazon_river_dolphin.jpg)

Твърденията за розов делфин край бреговете на Северна Каролина са проверени и от платформата за проверка на факти Snopes, от Newsweek, както и от телевизионния канал WUSA в САЩ, който е свързан с групата на CBS. Тези проверки също стигат до заключението, че изображенията са манипулирани.

Пред Snopes от щатската администрация за морския риболов в Северна Каролина заявяват, че не са получавали съобщения край бреговете на щата да е забелязан розов делфин.

Междувременно снимките на морския бозайник вече са толкова популярни, че започват да се появяват още изображения на розови делфини, генерирани от изкуствен интелект.

Проверителите от Snopes проследяват няколко такива ярко розови делфина до профила „Alex Lex“, който често публикува забавни или сатирични манипулирани изображения, свързани с района около островите Аутър Банкс край бреговете на Северна Каролина. Част от тези изображения вече са свалени и е публикувано извинение за тях с нова картинка на розов делфин с шапка: „Извинете, че наводних фейсбук фийда ви с постове за розовия делфин“.

Друга снимка, очевидно създадена чрез ИИ, показва човек пред барбекю на плажа, който пече два розови делфина.

Проверено:

Снимките на розов делфин, разпространявани масово в социалните мрежи през последните дни, са манипулирани. Розови делфини съществуват, но те се срещат в речни води в Южна Америка. При морските видове има редки случаи на делфини албиноси, които могат да имат бледорозов оттенък, но не са яркорозови.

Консултант по темата: д-р Зорница Захариева от Биологическия факултет на СУ „Климент Охридски“