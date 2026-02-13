Кучета-роботи ще охраняват Световното по футбол

Роботизирани кучета ще патрулират в някои части на Мексико по време на Световното първенство по футбол през 2026 г., съобщава HICOMM. Така ще предоставят на полицията нов начин за оценка на заплахите, преди полицейските служители да се намесват в потенциално опасни ситуации.

Властите в Гуадалупе, община в метрополния район на Монтерей, обявиха, че ще разположат четири четириноги роботизирани единици в подкрепа на правоприлагащите органи по време на световното първенство по футбол, което Мексико организира съвместно със САЩ и Канада.

Роботите, известни местно като дивизия K9-X, са проектирани да действат като инструмент за първа реакция. Те могат да влизат в затворени или рискови среди, да предават видео на живо на полицейските екипи и да издават гласови команди на заподозрени, което намалява необходимостта полицаите да се излагат незабавно на опасност.

Общинският съвет на Гуадалупе е похарчил около 2,5 милиона песос, или приблизително 145 000 долара, за четирите устройства.

Всеки робот е оборудван с камери, лещи за нощно виждане и здрави материали, които му позволяват да се движи по неравен терен, да се катери по стълби и да работи в условия на ниска видимост. По време на публична демонстрация един робот беше показан как се движи в изоставена сграда, предавайки кадри в реално време на офицерите, разположени зад него. В сценария роботът се сблъска с въоръжен индивид и използва високоговорител, за да му даде указания да пусне оръжието си.

Важно е да се отбележи, че официалните лица подчертаха, че роботите не са въоръжени. Тяхната роля се ограничава до наблюдение, комуникация и оценка на риска, като действат по-скоро като допълнителни очи и уши, отколкото като инструмент за правоприлагане.

Стадион BBVA, който по време на турнира ще бъде преименуван на Estadio Monterrey, ще бъде домакин на четири мача от Световното първенство. Тъй като се очаква големи тълпи да се придвижват из околните квартали, местните власти се фокусират върху ранното откриване на заплахи, а не върху реактивни полицейски действия.

Роботите-кучета са само една част от по-широкото подобрение на сигурността, планирано за турнира.

Мексико очаква милиони международни посетители по време на Световното първенство, което поражда опасения относно контрола на тълпите, неразрешената дейност на дронове и бързата реакция при безредици. Гуадалупе увеличи полицейските патрули и инвестира в системи за въздушно наблюдение, включително дронове и технология за противодействие на дронове, за да наблюдава големи публични събирания. Подобни роботизирани системи вече са тествани от полицейски и военни агенции по целия свят за обезвреждане на бомби, разузнаване и реагиране при бедствия.

Чрез разгръщането на роботизирани разузнавачи вместо човешки офицери в несигурни сценарии, властите в Гуадалупе залагат на това, че автоматизацията може да намали риска, като същевременно подобри ситуационната осведоменост по време на едно от най-гледаните спортни събития в света.

Снимка: Pexels/Municipality of Guadalupe