Класически решения на бала на „Яворов“ и „Борис I“ от Асеновград

С типичните за повечето абитуриенти решения пристигнаха зрелостниците от училище „Пейо Яворов“ и асеновградското „Борис I“ пред Новотела

Без крещящи оригиналности отбелязаха баловете си абитуриентите от пловдивското училище „Пейо Яворов“ и асеновградското „Княз Борис I“. Празненството на младежите беше в Новотела и сред последните балове за тазгодишната поредица тържества.

Абитуриентите се бяха подготвили с елегантни костюми – за момчетата и стилни рокли за момичетата. Повечето пристигаха в умерено скъпи коли с редки екстравагантни изключения, като ретро автомобили, лимузина или огромни джипове. Балът на младежите премина и с обичайното броене до 12 и щастливи викове.