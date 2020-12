Кампанията IT Beards събра над 5 хиляди лева за борба с рака на простатата

Благотворителната инициатива на Scalefocus обедини над 40 IT специалисти в подкрепа на фондация „Победи рака”

За трета поредна година кампанията IT Beards, организирана от най-голямата българска софтуерна компания Scalefocus, постигна успех в своята благородна мисия, събирайки над 5000 лв. за фондация „Победи Рака“. Вдъхновена от международната кауза No Shave November за борбата срещу рак на простатата и опазване на здравето сред мъжете, Scalefocus отправи покана към цялата българска IT общност да се включи в кампанията. Участие взеха множество софтуерни компании сред които IBS Bulgaria, ТSD Services, Dynamo Software, Information Services, Vola Software и се регистрираха над 44 брадати състезатели. Събраните средства от IT Beards ще бъдат използвани за информационна и превантивна кампания за профилактика на рака на простата в някои от големите градове в страната през 2021 г. – инициатива, която ще бъде проведена от Фондация „Победи Рака“.

Участниците в благотворителната надпревара качваха свои снимки в специалната платформа на IT Beards, като избираха между 2 категории – Fresh Start, за мъже, които сега пускат своята брада или Already Stylish, за онези, които вече имат оформена такава. Във финалния спринт на кампанията се формира „битка“ за точки между някои от участниците, а още по-интензивното гласуване доведе до по-голяма събрана сума за каузата. Това се случи благодарение на дарителите, които купуваха точки и така гласуваха за своите фаворити със суми между 1,50 и 50 евро, постъпващи директно в сметката на Фондацията.

Победители във фото конкурса са Иван Иванов от Scalefocus в категорията Already Stylish и Евгени Кръстев от TSD Services, който надделя над конкуренцията в категория Fresh Start.

Организаторите от Scalefocus споделят, че са благодарни на всички партньори, компании и участници, които се включиха в брадатата инициатива и са радостни, че са успели да обединят IT общността в България около благотворителната кауза. С тази своя мисия Scalefocus затвърждават усилията си за пореден път не само в реализирането на технологични и иновационни бизнес решения, но и в поемането на социалната отговорност към обществото и стремеж да развиват възможностите на IT съсловието у нас.