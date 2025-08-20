Приятели на 18-годишния Никола Бургазлиев, който с АТВ помете петима души и прати двама от тях в кома, готвят контрапротест в петък, предава Флагман.бг.

Проверка на медията показа, че до този момент (вторник, 19 август, 10:00 часа) не са подали официално заявление до Общината и ОДМВР, но пък те вече са създали публична група „Подкрепа на Никола Бургазлиев“, в която до този момент членуват над 170 души.

Тежко остава състоянието на пловдвчанката и детето ѝ, сгазени от АТВ

Очевидно не става дума за солова акция на някой негов поддръжник, а за внимателно планирана кампания в защита на тийнейджъра от Несебър. В групата членува самият Никола, който е под домашен арест, баща му Георги, както и много футболисти от ОФК „Несебър“. Припомняме, че президентът на клуба Недялко Москов пръв излезе с публична декларация в подкрепа на 18-годишния футболист.

Никола е разчитал на „собствена агитка“ и в събота, когато пред Районния съд в Несебър се появили дузина негови приятели.

Със сигурност в петък около Съдебната палата на Бургас ще е взривоопасно, защото се очаква да се състои един от най-големите протести, провеждани в региона през последните години. Хората са гневни на цялостното развитие по този случай. Хиляди се съмняват, че историята ще бъде „заметена под килима“ и смятат, че съдия Никола Дойчев несправедливо е освободил под „домашен арест“ Никола Бургазлиев. Даваха се примери с човека, който се пошегува на борда на Райънеър, незабавно бе свален, арестуван и оставен от Пловдивския районен съд в ареста. Но Никола, който прати двама души в мозъчна смърт, се прибра в дома си.

Разследването и без това бе поставено върху буре с барут, заради куп обстоятелства, пише Флагман.бг. Най-вече съмненията, че бащата на Никола – Георги Бургазлиев и майката Роса Ралева, които са служители на РУ Несебър, са оказали въздействие върху работата на полицаите.

В същото време, вчера е направена много сложна операция на пострадалата жена от Пловдив – 35-годишната Христина. Лошата новина е, че след нея тя продължава да е в кома. Критично е състоянието и на 4-годишния Марти.

Добрата новина е, че двете момиченца, които пострадаха при катастрофата вече са изписани за домашно лечение.

Междувременно тази сутрин адвокатът на семейството Георги Радков отправи искане до прокуратурата да бъде направена ДНК експертиза на касетата с пробата за алкохол и наркотици на Никола Бургазлиев. Тя ще покаже дали секретът е на 18-годишно момче или на друг човек. Ако се потвърди, че не е негова, ще се изиска проба на полицейските инспектори и със сигурност ще избухне един от най-големите скандали в системата на МВР за последното десетилетие, пише Флагман.бг.

Кръвната проба на Никола, която е направена с негово съгласие, вече е изпратена във ВМА, но все още няма резултат. Адв. Георги Радков обаче обясни, че трудно ще приеме резултата, тъй като имали основателни съмнения за достоверността. Те ще искат да се вземе нова такава, пред независими свидетели и представител на семейството, за да се разсеят всички съмнения. Припомняме, че полевият тест за алкохол и наркотици не е взет „на терен“, след катастрофата, както обикновено се прави, а в Районното управление, в контролирана среда, без външни свидетели.

По разпореждане на окръжния прокурор Георги Чинев, разследването бе иззето от РУ Несебър и прехвърлено в Окръжна следствена служба в Бургас. Тази сутрин по надлежния ред са изземвани ключови доказателства – кадри от инцидента, които ще бъдат приобщени по досъдебното производство.

Снимка: Флагман.бг/ Пострадалите Христина и Марти (вляво), Никола Бургазлиев