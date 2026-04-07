Един от водещите играчи на куриерския пазар в България, „Еконт“, обяви мащабна трансформация в оперативния си модел, предава economic.bg. Със своя публикация във Facebook основателят на компанията Николай Събев разкри, че през следващите седмици доставките до адрес в малките населени места ще бъдат преустановени за сметка на обслужване през офиси и еконтомати.

Решението бележи стратегически завой от досегашния модел на логистиката – постигане на максимално географско покритие. Според Събев, фокусът на компанията за 2026 г. се измества от количеството към предсказуемостта и надеждността на услугата.

Не гоним максимално покритие, а изграждаме мрежа, в която доставката се случва както е обещана“, пише той. „Премахваме това, което не можем да правим достатъчно добре, за да дадем най-доброто там, където сме.“

Новината идва на фона на засилената дигитализация на сектора и растящата популярност на пунктовете за самообслужване в цяла Европа и България включително, които предлагат по-ниски цени и по-голяма гъвкавост за крайния потребител. А преди няколко месеца „Еконт“ обяви, че излиза от пощенския бизнес.

Трансформацията идва в момент, в който компанията вече трябва да разполага със солидна инфраструктура, способна да поеме новия модел на самообслужване. В края на 2023 г. тя обяви в доклада за дейността си, че мрежата ѝ от офиси приближава 600. В същия доклад в Търговския регистър се посочва, че еконтоматите са 38. Предвид, че това е най-динамичната бизнес ниша в развити, малко повече от две години по-късно тези обекти трябва да са многократно повече.

Преминаването към офиси и автомати цели да елиминира закъсненията и логистичните трудности, често свързани с обслужването на отдалечени адреси по график. Според компанията, този ход ще доведе до по-ясни срокове, по-малко изключения и по-надеждна услуга.

Макар промяната да обещава по-високо качество, ръководството признава, че тя ще изисква период на адаптация за част от клиентите, особено в по-малките региони, където досега куриерските автомобили са достигали до прага на дома.

От „Еконт“ подчертават, че целта е изграждането на логистична екосистема, която работи „еднакво добре всеки ден“. Новата стратегия изглежда е насочена към оптимизиране на разходите и времето за доставка, поставяйки акцент върху точките за самообслужване като по-ефективен и модерен канал за дистрибуция.

