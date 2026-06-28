Единствената специализирана зала за фехтовка в Пловдив ще бъде основно ремонтирана

Единствената в Пловдив зала, проектирана специално за фехтовка, предстои да бъде основно обновена. Добрата новина съобщиха от Спортен клуб по фехтовка „Тракия“, който повече от три десетилетия развива този спорт и подготвя поколения шампиони.

Залата се намира на бул. „Пещерско шосе“ №133 и вече над 30 години е дом на клуба – правоприемник на най-стария клуб по фехтовка в България. Именно там са тренирали и израснали десетки национални състезатели и едни от най-успешните български фехтовачи.

Сред хората, оставили най-ярка следа в развитието на клуба, са доайените на българската фехтовка Мария Стоянова и Валентин Попов. Под тяхно ръководство са израснали поколения състезатели, прославили България на международната сцена.

Първите си стъпки във фехтовката в тази зала правят имена като Ана Ангелова, братята Етрополски, Николай Маринчешки, Георги Чомаков, Антоний Запрянов и Запрян Ванчев. Днес традицията продължават млади състезатели като Антони Дилов, Матей Матеев, Драгомир Николов, Атанас Манолов, Александър Райчинов, Данаил Полишев, Диян Николов, Виктория Пастърмаджиева, Христина Петева, Силвия Дакова и Тодор Шиндов, които вече печелят отличия от национални и международни състезания.

От клуба припомнят, че през годините залата, макар и единствена в България, проектирана специално за фехтовка, е посрещала своите възпитаници въпреки амортизираното си състояние. Предстоящият ремонт ще осигури значително по-добри условия за подготовка и ще даде възможност още повече деца да се насочат към този спорт.

Според ръководството на „Тракия“ обновяването на базата е важна стъпка за бъдещето на пловдивската и българската фехтовка. Очакванията са модернизираната зала да създаде условия за подготовката на ново поколение шампиони.

От клуба благодарят за оказаната подкрепа на Община Пловдив, заместник-кмета по спорт и младежки дейности Николай Бухалов, общинския съветник Георги Титюков, Министерството на младежта и спорта, както и на фирмата изпълнител „Мауербрюдер“ ООД.

„Една мечта, чакана с години, е на път да стане реалност. Най-голямата награда ще бъдат усмивките на децата, които ще прекрачат прага на обновената зала с увереност, че именно оттук започва пътят към големите победи“, заявяват от СКФ „Тракия“.