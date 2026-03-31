ДНСК не откри нарушения при проверката на строежа в „Марица Гардънс“
Комплексната проверка не установява нарушения при строителството, но не дава отговор на основния спор – дали изобщо е трябвало да се допуска застрояване в зоната край реката
Инспекцията от 12 март потвърждава валидността на разрешението за строеж и липсата на отклонения от проектите
Документът хвърля допълнителна светлина върху сложния устройствен казус около терена
Станаха ясни резултаатите от извършената на 12 март съвместна проверка на строителната площадка в „Марица Гардънс“, от Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Пловдив не установяват нарушения при изпълнението на обекта. Това става ясно от официален отговор на институцията по сигнал на живеещи в комплекса.
Багери в реката до Марица Гардънс
Проверката е извършена с участието на представители на община Пловдив, район „Северен“, РИОСВ, Басейнова дирекция и строителния надзор. Според констатациите строежът на „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“ се реализира въз основа на влязло в сила разрешение за строеж №52 от 7 ноември 2025 г., издадено от главния архитект на район „Северен“.
От ДНСК посочват, че към момента на инспекцията не са установени строително-монтажни дейности, които да са в несъответствие с одобрените инвестиционни проекти. На място е било констатирано, че строителството е започнало официално на 5 март с откриване на площадката, като по време на проверката се е извършвал масов изкоп.
В отговора се подчертава още, че разрешението за строеж е влязъл в сила административен акт и съгласно Закона за устройство на територията не подлежи на отмяна. От РДНСК изрично уточняват, че не са по-горестоящ орган спрямо районния главен архитект и не могат да упражнят административен контрол по реда на обжалване.
Документът хвърля допълнителна светлина върху сложния устройствен казус около терена.
Потвърждава се, че имотът попада в защитена зона от мрежата Натура 2000 – „Река Марица“, както и в район с потенциален риск от наводнения. Въпреки това, още на етап инвестиционно намерение РИОСВ е преценила, че проектът не подлежи на процедура по оценка за въздействие върху околната среда, тъй като става дума за урбанизирана територия без промяна на предназначението.
Първи поразии при строежа до Марица Гардънс
В същото време от ДНСК припомнят, че идеята за биокоридор по поречието на Марица е заложена още при планирането на „Жилищен парк Марица – север“, но на практика той не е реализиран като непрекъсната зона заради вече съществуващо застрояване.
От институцията посочват още, че последващият контрол върху изпълнението на строителството е в правомощията на кмета на община Пловдив, който следва да предприеме действия при евентуални нарушения.
Ескалация след протеста за строежа край Марица
Проверката и изводите от нея идват на фона на нарастващо обществено напрежение около строежа край река Марица и сигнали от граждани за възможни нарушения, по които към момента текат и други институционални проверки.
Естественно че всичко е по закон. Кой луд инвеститор ще даде милиони да строй незаконно? ОУП, ПУП, в тях няма биокоридори. Никой архитект няма да си сложи подписа, ако имаше
Успокойте топката.. хората в началото ви казаха… щом 4 ти блок е законен в комплекса и този е законен…само този блок ли е незаконен или този ще пречи за гледката на няколко души… когато си купувате имот оглеждайтесе. Че това е слънце при строежа зад хотела… несериозно чудете за нищо още много изненади ни чака тук.
Пясъкът е хубав, може да се разшири изкопа още, а и кой ще ходи до Оризари, с таз скъпа нафта.
Всички служители, извършили проверката са за затвора!
С други думи, строежът е законен, защото така сме решили. А какво сме решили? Да обслужваме платежоспособните инвеститори. Опасността от наводнение дори не е главният проблем. А безконтролното презастрояване на града. Страната се обезлюдява, населението се натъпква в няколко града, а върволицата от правителства едва ли са разбрали, какво се случва в подопечната им територия.
Получили са нареждане от лайно с
Власт,и дебел плик.