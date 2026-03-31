Комплексната проверка не установява нарушения при строителството, но не дава отговор на основния спор – дали изобщо е трябвало да се допуска застрояване в зоната край реката

Инспекцията от 12 март потвърждава валидността на разрешението за строеж и липсата на отклонения от проектите

Документът хвърля допълнителна светлина върху сложния устройствен казус около терена

Станаха ясни резултаатите от извършената на 12 март съвместна проверка на строителната площадка в „Марица Гардънс“, от Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Пловдив не установяват нарушения при изпълнението на обекта. Това става ясно от официален отговор на институцията по сигнал на живеещи в комплекса.

Багери в реката до Марица Гардънс

Проверката е извършена с участието на представители на община Пловдив, район „Северен“, РИОСВ, Басейнова дирекция и строителния надзор. Според констатациите строежът на „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“ се реализира въз основа на влязло в сила разрешение за строеж №52 от 7 ноември 2025 г., издадено от главния архитект на район „Северен“.

От ДНСК посочват, че към момента на инспекцията не са установени строително-монтажни дейности, които да са в несъответствие с одобрените инвестиционни проекти. На място е било констатирано, че строителството е започнало официално на 5 март с откриване на площадката, като по време на проверката се е извършвал масов изкоп.

В отговора се подчертава още, че разрешението за строеж е влязъл в сила административен акт и съгласно Закона за устройство на територията не подлежи на отмяна. От РДНСК изрично уточняват, че не са по-горестоящ орган спрямо районния главен архитект и не могат да упражнят административен контрол по реда на обжалване.

Потвърждава се, че имотът попада в защитена зона от мрежата Натура 2000 – „Река Марица“, както и в район с потенциален риск от наводнения. Въпреки това, още на етап инвестиционно намерение РИОСВ е преценила, че проектът не подлежи на процедура по оценка за въздействие върху околната среда, тъй като става дума за урбанизирана територия без промяна на предназначението.

В същото време от ДНСК припомнят, че идеята за биокоридор по поречието на Марица е заложена още при планирането на „Жилищен парк Марица – север“, но на практика той не е реализиран като непрекъсната зона заради вече съществуващо застрояване.

От институцията посочват още, че последващият контрол върху изпълнението на строителството е в правомощията на кмета на община Пловдив, който следва да предприеме действия при евентуални нарушения.

Проверката и изводите от нея идват на фона на нарастващо обществено напрежение около строежа край река Марица и сигнали от граждани за възможни нарушения, по които към момента текат и други институционални проверки.

