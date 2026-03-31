АктуалноЗабравеният градИзбор на редактораИмоти в ПловдивКварталиМненияНовиниРазследване

ДНСК не откри нарушения при проверката на строежа в „Марица Гардънс“

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 10:56ч, вторник, 31 март, 2026
8 559 2 минути

Комплексната проверка не установява нарушения при строителството, но не дава отговор на основния спор – дали изобщо е трябвало да се допуска застрояване в зоната край реката

Инспекцията от 12 март потвърждава валидността на разрешението за строеж и липсата на отклонения от проектите

Документът хвърля допълнителна светлина върху сложния устройствен казус около терена

Станаха ясни резултаатите от извършената на 12 март съвместна проверка на строителната площадка в „Марица Гардънс“, от Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Пловдив не установяват нарушения при изпълнението на обекта. Това става ясно от официален отговор на институцията по сигнал на живеещи в комплекса.

Проверката е извършена с участието на представители на община Пловдив, район „Северен“, РИОСВ, Басейнова дирекция и строителния надзор. Според констатациите строежът на „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“ се реализира въз основа на влязло в сила разрешение за строеж №52 от 7 ноември 2025 г., издадено от главния архитект на район „Северен“.

От ДНСК посочват, че към момента на инспекцията не са установени строително-монтажни дейности, които да са в несъответствие с одобрените инвестиционни проекти. На място е било констатирано, че строителството е започнало официално на 5 март с откриване на площадката, като по време на проверката се е извършвал масов изкоп.

В отговора се подчертава още, че разрешението за строеж е влязъл в сила административен акт и съгласно Закона за устройство на територията не подлежи на отмяна. От РДНСК изрично уточняват, че не са по-горестоящ орган спрямо районния главен архитект и не могат да упражнят административен контрол по реда на обжалване.

Потвърждава се, че имотът попада в защитена зона от мрежата Натура 2000 – „Река Марица“, както и в район с потенциален риск от наводнения. Въпреки това, още на етап инвестиционно намерение РИОСВ е преценила, че проектът не подлежи на процедура по оценка за въздействие върху околната среда, тъй като става дума за урбанизирана територия без промяна на предназначението.

В същото време от ДНСК припомнят, че идеята за биокоридор по поречието на Марица е заложена още при планирането на „Жилищен парк Марица – север“, но на практика той не е реализиран като непрекъсната зона заради вече съществуващо застрояване.

От институцията посочват още, че последващият контрол върху изпълнението на строителството е в правомощията на кмета на община Пловдив, който следва да предприеме действия при евентуални нарушения.

Проверката и изводите от нея идват на фона на нарастващо обществено напрежение около строежа край река Марица и сигнали от граждани за възможни нарушения, по които към момента текат и други институционални проверки.

Тагове
8 коментари

  1. Естественно че всичко е по закон. Кой луд инвеститор ще даде милиони да строй незаконно? ОУП, ПУП, в тях няма биокоридори. Никой архитект няма да си сложи подписа, ако имаше

    Отговор

  2. ТОДОРОВА ЙОРДАНКА ФИНАНСИРАНЕ
    здравейте всички
    Аз съм български фермер и се сблъсках с много финансови проблеми, но благодарение на ТОДОРОВА ЙОРДАНКА успях да се възстановя от финансовите си затруднения. За всички ваши финансови нужди се свържете с ТОДОРОВА ЙОРДАНКА и ще намерите решения на проблемите си. Тя току-що ми помогна с малка сума от 25 000 лева, което наистина ми се отрази добре. С тази сума успях да уредя дълговете си и да продължа земеделската си дейност.
    Имейл: jtodorova54@gmail.com
    ЗАБЕЛЕЖКА
    Ако не сте от България, стойте настрана.
    БЛАГОДАРЯ ВИ

    Отговор

  3. Успокойте топката.. хората в началото ви казаха… щом 4 ти блок е законен в комплекса и този е законен…само този блок ли е незаконен или този ще пречи за гледката на няколко души… когато си купувате имот оглеждайтесе. Че това е слънце при строежа зад хотела… несериозно чудете за нищо още много изненади ни чака тук.

    Отговор

  6. С други думи, строежът е законен, защото така сме решили. А какво сме решили? Да обслужваме платежоспособните инвеститори. Опасността от наводнение дори не е главният проблем. А безконтролното презастрояване на града. Страната се обезлюдява, населението се натъпква в няколко града, а върволицата от правителства едва ли са разбрали, какво се случва в подопечната им територия.

    Отговор

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина