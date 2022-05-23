Бърз кредит без трудов договор – как?

Имате ли нужда от бърз кредит до минути? Нямате трудов договор и това ви притеснява? Мислите, че ще бъдете отхвърлени? Все въпроси, които много от вас си задават. Имате право да се опасявате от отказ, тъй като банките проверяват точно доходите ви и каква е информацията за вас в ЦКР. Специалистите от Кеш Кредит ще ви дадат няколко съвета, от които можете да се възползвате за финансиране без доказване на трудов договор. Трябва да се насочите към фирми за бързи заеми, които дават пари до минути.

Предимства при използване на такъв вид заеми

Те имат доста положителни качества, особено ако се нуждаете спешно от пари, без много изисквания и ви трябва сигурност, че ще ви бъдат отпуснати.

Можете да покриете непредвидени разходи

С бързи пари назаем можете да платите някои сметки, които не сте били предвидили в бюджета.

Лесно кандидатстване

Можете да преминете през този процес онлайн или във физически офис на небанковата институция. Това не отнема много време и заявката ще бъде разгледана от няколко минути до час-два.

Одобрение до минути

След като ви одобрят, ще получите сумата директно в сметката си.

Бърз кредит без трудов договор

При него не се изисква доказване на доходите ви и можете да кандидатствате с минималния изискуем набор от документи, като най-често е само срещу лична карта.

Сумата, която можете да вземете не е много висока, но ще ви помогне да погасите някои задължения или да задоволите моментни нужди. Много хора ползват тези пари назаем до заплата, като могат да ги върнат наведнъж или на месечни вноски.‍

Защо да изберете бърз кредит пред такъв от банка

Ако сте без трудов договор, по-лесно ще получите средства от небанкова институция. Следваща важна разлика е времето за кандидатстване и одобрение. При банките този период е по-дълъг, защото се правят проучвания за лицето, което кандидатства. При кредитните компании условията са облекчени, а времето е максимално съкратено. Документите, които изискват банките са много повече и това допълнително усложнява процеса. Онлайн кандидатстването за бързи кредити дава възможност за удобно получаване на финансови средства, без чакане по опашки и други допълнителни затруднения. Само с няколко кликвания на мишката вие вече ще сте подали своето запитване, а много скоро след това ще имате отговор. Ако сте одобрени, парите ще са незабавно по вашата сметка или ще изберете друг удобен за вас начин да ги получите.

Защо е важен трудовият договор за кандидатстването за заем

Много често хора, които не се водят на работа, изпитват нужда от получаване на пари назаем. Липсата на постоянни доходи поставя нуждата от кандидатстване за бързи кредити. При банкови заеми факта, че имате постоянна работи е вид гаранция за връщане на изтеглените средства. Затова и е важно условие за кандидатстване. При компаниите за кредити това не е толкова важно. За някои от услугите, които се предлагат, трудовият договор няма значение.

Има ли хора, които са без трудов договор, но имат редовни доходи

Да, има такива хора. Това са:

майки или бременни, които получават обезщетение от държавата. Те могат да получат заеми, без да доказват доход, а кредиторът няма да може да запорира помощите, които получават, ако случайно се стигне до забавяне;

хора, които не са назначени официално, или упражняват свободна професия и печелят добре, но понякога не достатъчно;

пенсионерите също са група, която понякога се възползва от пари назаем и са без трудови договори;

съкратени лица, които получават пари от обезщетения за безработица.

За да се възползвате от пари до заплата или друго, изберете компания за заеми, насочете се към конкретен продукт и кандидатствайте. С калкулатора може да изчислите вноските.