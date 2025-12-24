Трапезата на Бъдни вечер се слага на земята върху слама
Открийте магията на Бъдни вечер в България – бъдник, боговица, традиционна трапеза на слама и коледари
Вечерта на 24 декември – Бъдни вечер – носи със себе си аромата на прясно изпечен хляб, тихия трепет от светлината на огъня и магията на стародавните български обичаи. От ранната сутрин в домовете кипи подготовка – всяко семейство се труди, за да бъде трапезата символ на здраве, плодородие и благополучие.
Обичаи
Мъжете отсичат бъдника – дъбово, крушово или буково дърво, който после се намазва с осветено масло, пълни се с тамян, вино и масло и се увива в бяло платно. Най-възрастната жена го посипва с житни зърна, а вечерта стопанинът го запалва. Горящият бъдник предсказва реколтата и благополучието на дома.
Трапеза
Домакинята меси и пече боговицата, а момичетата се грижат за краваите и колачетата за коледарите. На трапезата, поставена на земята върху слама, се нареждат седем или девет блюда – боб, сарми, плодове, ошав и тиквеник. Чесънът носи здраве, а късовете от питката с паричка предвещават щастие през годината.
Вярнавия
След вечеря децата се търкалят върху сламата, а трапезата не се прибира – вярва се, че умрелите идват да вечерят и да благословят живите. По селата коледарите обикалят домовете, пеят празнични песни и получават кравайчета, за да предпазят семейството от зли сили.
Бъдни вечер е време, когато човешката вяра, надежда и любов се преплитат с природата и обредността, създавайки една неповторима празнична магия.
Екипът на Под тепето ви желае весело посрещане на празниците!
9 коментари
Пробутвахте ли либерални ценности на хората, сега се сетихте за Коледа и Бъдни вечер.
Коледа е на 7ми януари
ГЛУПОСТИ на търкалета, ама На дебеки търкалета…
в пещерата откъдето произхожда Писачът – може, може и на земята, може и до отходната дупка с повечко СЛАМА.
Нашенската пловдивска традиция разпознава „ТРАПЕЗАТА“ КАТО МАСА, СОФРА!
поне две педи над калта!
сульо! (24 дек 1922 кис-кис)
https://gizdashki.blog.bg/drugi/2023/01/02/star-stil-ili-nov-zashto-pravilen-e-iulianskiia-kalendar-sta.1849428
ето в този дух махнахме тролейбусите. правилно!
най-продълговатата пишиходна зона ф галактиката е гордостта на пловдивските буд’али – даже магаренца не им се разрепават…
таа „статия“ е дежурна от 1922 година след Балканските войни ако занилязваш…
ДОЛО ШОПА МИКИ ПОПА!
Така изложените указания следва да се спазват СТРИКТНО, ЧЕ . . .
ВСУЕверия ‘секакви – само и само послушниците да си стоят ОГЛУПЕЛИ
ЯПОНЦИТЕ СЕРВИРАТ . . . НА ЗЕМЯТА.
И ЯПОНКИТЕ.
(ВЪРХУ ДВЕ СЛАМИ. ВЪРХУ ТРИ =ПО-ЗАМОЖНИТЕ)
JAV