„Биг Бенд Пловдив“ изнесе великолепен Коледен концерт в парк „Рибница“

Прекрасен Коледен концерт изнесе съставът на „Биг Бенд Пловдив“ с диригент Николай Гешев на сцената на парк „Рибница“ в район „Северен“. Талантливите музиканти зарадваха публиката с изпълнението на емблематични коледни мелодии-“White Chrismas”, “The Most Wonderful Time of the Year”, “Jingle Bell Rock”, “Feliz Navidad”, “Here Comes Santa Claus”, “Santa Is Coming To Town”, “Have Yourself a Merry Little Chrismas”, “Auld Lang Shine”.Бяха представени и популярни български и световноизвестни хитове съвместно с младата поп певица Едит Унджиян.

“Биг Бенд Пловдив” е създаден в началото на 2000-та година. Изцяло съставен от професионални музиканти, бендът бързо се превръща в една от музикалните емблеми на Пловдив. Основател, ръководител и диригент на оркестъра е Николай Гешев. Лесно разпознаваем, темпераментен на сцената и много обичан от своята възторжена публика – така най-кратко може да се опише присъствието на Биг Бенда. В годините на своята дейност (вече 21), Биг Бенд “Пловдив” е осъществил многобройни концерти из цялата страна. Участник е в джаз фестивали, музикален домакин на тържествени церемонии, неизменен участник във всички значими национални чествания в Пловдив и празнични програми по повод Великденски и Коледни празници, 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, 6 септември – Ден на Съединението на България и Празник на Пловдив и други. Това са само част от проявите на Биг Бенда. Репертоарът им е изключително широк – от класически джаз до съвременни латино и поп изпълнения. Оркестърът има осъществени множество проекти с почти всички изявени джаз и поп изпълнители в България. От няколко години си партнира на сцената и с талантите на “Арт Войс център” с ръководител Руми Иванова.