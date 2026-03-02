Атина праща кораби и F-16 след атаката с дрон в Кипър

Гърция предприема военни мерки в подкрепа на Кипър след инцидента с дрон, който нанесе ограничени щети по британска военна база на острова, съобщава bTV. Атина изпраща два бойни кораба, сред които фрегатата „Кимонас“, както и още един плавателен съд, оборудван със системата „Кентавър“. Към операцията се включват и два изтребителя F-16.

Тръмп: Операцията срещу Иран може да продължи около месец

Паралелно с това гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас отпътува за Кипър за срещи с президента Никос Христодулидес, насочени към координиране на съвместни действия по сигурността. По-рано кипърските власти съобщиха, че два безпилотни апарата, насочени към британската база, са били успешно неутрализирани.

Междувременно напрежението в Близкия изток продължава да се изостря. Израелската армия започна удари срещу позиции на „Хизбула“ в Ливан, след като обвини организацията в ракетни атаки. По данни на ливанските власти при бомбардировките в Бейрут и южната част на страната има десетки жертви и ранени.

Израел удари и Бейрут

Появиха се и съобщения за нови инциденти в региона – експлозии в Бахрейн и Дубай, както и пожар в петролна рафинерия в Саудитска Арабия. В съвместна позиция Съединените щати и няколко държави от Персийския залив определиха действията на Иран като сериозна заплаха за регионалната стабилност.

Допълнително напрежение предизвика и инцидент в Кувейт, където няколко американски изтребителя са били поразени по погрешка от съюзнически огън, като няма пострадали военнослужещи.

Снимката е илюстративна