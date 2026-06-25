Феновете под тепетата са водели активен клубен живот в края на XX век

Кралят на попа напусна този свят на 51 години

Снимки: Владо Янев

Снимките които виждате са от лятото на 1990 година.

В края на 1989 година и началото на 1990 година в Пловдив е имало много силно движение на клубовете на Майкъл Джексън. По-големи и организирани са били всъщност два клуба. На младежи от сегашния район „Източен“ и на юношите от „Централен“.

Всеки петък те се събираха в бившия Младежки дом „Лиляна Димитрова“. Сега тук се намира Общинския съвет на Пловдив. Сбирките продължаваха по няколко часа с много песни, танци и демонстрации на костюми и аксесоари от сценичното облекло на Майкъл.

През лятото на 1990 година в центъра на Града под тепетата се проведе едно много пъстро шествие на почитателите на Краля на поп музиката.

По случай Деня на уличния музикант (бел.ред.: да, имаше и такъв ден) децата се събраха до Централна поща и преминаха по цялата Главна улица на града с песните на Майкъл Джексън. Те носеха и много плакати с надписи „Обичаме те Майкъл“.

Великият Майкъл Джексън е роден на 29 август 1958 година в град Гери Индиана. Умира на 51 години на 25 юни 2009 година. Само за справка и оценка на творчеството му – албумът THRILLER е продаден в повече от 110 милиона копия по целия свят и има 15 награди ГРАМИ.