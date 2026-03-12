Американец чака с дни за документ в „Миграция“ в Пловдив – носи си къмпинг стол, за да издържи на опашката

Чужденци се редят от 6 сутринта и чакат с часове пред службата на ул. „Волга“, а до края на работния ден стигат едва до номер 60–65.

Американски гражданин, който живее в Пловдив и е женен за българка, чака с дни на опашка пред сектор „Миграция“, за да поднови документите си за пребиваване. С цел да издържи дългото чакане, той вече носи със себе си къмпинг стол.

Ерик е архитект по професия, работи дистанционно от България за компании в САЩ. От три дни обаче се опитва безуспешно да стигне до гише в службата на ОД на МВР – Пловдив на ул. „Волга“.

По думите му процесът по подновяване на разрешението за пребиваване за чужденци е дълъг по принцип. През първите пет години те получават само временно разрешение за пребиваване, което трябва да се подновява всяка година. Самата процедура изисква поне три посещения – подаване на документите, проверка дали заявлението е одобрено и накрая получаване на самата карта.

Проблемът обаче се оказва дългото дни наред чакане само за едно от трите необходими ходения за подмяната на тези документи.

„Отивам сутрин, преди старта на работното време, но вече има около 30 души преди мен. Взимам номер – например 82 или 88 – и след това се връщам още няколко пъти през деня, за да проверя дали е дошъл редът ми. Добре, че възстановиха системата с номерата, защото през последните две години нямаше такава и човек трябваше да прекара целия си ден на опашката. До края на работното време обаче стигат само до номер 60–65, а на следващия ден номерацията започва отначало“, разказва Ерик пред репортер на „Под тепето“.

Така три поредни дни той започва деня си пред службата по тъмно, но без резултат. Предния път е отишъл 45 минути преди отваряне и вече е имало над 60 души. Днес Ерик е пристигнал два часа и половина преди старта на работното време – 30 човека вече са били там.

Опашката рано сутрин Опашката рано сутрин Ерик и къмпинг стола

В един от дните дори се появява неофициален списък с чакащи, съставен от хората на опашката. Някой започнал да записва имената на пристигащите рано сутрин, за да се въведе ред. По-късно обаче се образувала нова тълпа пред входа, която на практика изпреварила хората от списъка.

„Не мисля, че този списък беше официален. Просто някой го беше започнал, защото хората чакат още от 6 сутринта“, разказва той.

„Служителите на гишетата са много любезни, но цялата система се нуждае от осъвременяване“, добавя Ерик.

По думите на негови познати проблемът се задълбочава и заради увеличения брой чужденци – студенти, работещи дистанционно или семейства, които живеят в града.

Според тях на гишетата често работят само двама служители, а системата не успява да се адаптира към по-големия поток от хора.

„Той е там от рано сутринта всеки ден и се връща по няколко пъти на ден, за да провери дали номерът му наближава, но редът му така и не идва до края на работния ден“, разказва приятел на американеца.

Редакцията на „Под тепето“ се свърза с ОД на МВР – Пловдив по повод сигнала, относно организацията на работа в сектор „Миграция“ и опашките пред службата.

Очаквайте продължение.