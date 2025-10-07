Няма проблеми с пътната обстановка в Пловдив

„В момента пътната обстановка в Пловдив и областта е спокойна, с изключение на свлачището по пътя Асеновград-Смолян. И там едната лента вече е отворена, като се работи по отваряне и на втората“. Това коментира преди минути областният управител Христина Янчева на въпрос на журналисти по повод ситуацията с динамичното време и свързаните с него условия за път в областта.

„Има паднали дървета в областта, но всички пътища са проходими. Вчера свиках областен щаб, за да вземем превантивни метри и ако настъпи някакво бедствие всички институции да бъдем в готовност. Мисля, че мерките, които в началото на сезона набелязахме, дават ефект, тъй като всички сме в постоянна връзка. Прогнозата е, че в следващите дни ще спрат валежите и в Пловдив област няма и няма да има интензивни такива“, коментира още областният управител.