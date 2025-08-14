WOLT стартира в Пловдив

След успешен старт в София преди малко повече от месец, Wolt с удоволствие обявява първото си разширяване в страната. От днес водещата платформа за доставки вече работи и в Пловдив, предлагайки нов стандарт в удобството – с фокус върху местната търговия и свързването на хората с ресторанти, търговци и куриери. За да отбележи това специално събитие, генералният мениджър на Wolt България – Ивайло Нецов – лично направи първата доставка в града.

„Пловдив е град с богата история и вълнуваща кулинарна сцена, от която нямаме търпение да станем част,“ споделя Ивайло Нецов. „Убедени сме, че бързата, надеждна и дружелюбна услуга на Wolt ще се впише чудесно в пловдивския начин на живот и много скоро ще станем доверен партньор, както на потребителите, така и за местните бизнеси. Стартираме с истинска страст да предложим отлично изживяване на всяка стъпка – от момента на отваряне на приложението, до момента, в който поръчката пристигне – и с мисията да носим радост, удобство и доходи в кварталите, в които оперираме.“

Компанията започва дейност в Пловдив с разнообразна партньорска мрежа от ресторанти, супермаркети, зоомагазини, магазини за цветя и други – предлагайки на клиентите удобството само с едно-единствено приложение да поръчват от множество популярни международни и местни вериги, сред които KFC, McDonald’s, Gyro Land, BBQ Brothers, пицария Victoria, Skapto, Fresh Pasta, Maxi Foods, „При Пачо“ и редица други.

Доставките на Wolt в Пловдив ще се извършват всеки ден от 09:00 до 23:00 ч., с потенциал да се премине към 24/7 режим на работа с развитието на платформата. Новите потребители на приложението получават ексклузивна отстъпка от 30% за първите си три поръчки, както и 30 дни безплатна доставка. Платформата предлага плащане в брой при доставка или с карта, което я прави достъпна за широка аудитория. Приложението Wolt е налично за iOS и Android, а поръчки могат да се правят и през уебсайта.

Wolt е готов да наложи нова дефиниция на удобство, да подкрепя малкия и среден бизнес и да създава възможности за доходи за хиляди хора. Експанзията на компанията в Пловдив носи значителни ползи за местните ресторанти и търговци на дребно, предоставяйки им достъп до по-голяма клиентска база, усъвършенствани дигитални инструменти и оперативна поддръжка. За куриерите Wolt предлага гъвкави възможности за доходи, като им позволява сами да определят работното си време при прозрачни и справедливи условия на възнаграждение.

Wolt е технологична компания, основана в Хелзинки с мисията да носи радост, удобство и доходи в кварталите по света. Wolt развива локални търговски платформи, свързващи хора, които искат да поръчат храна, стоки или продукти, с тези, заинтересовани от продажбата и доставката им. Wolt е основана през 2014 г. и обединява сили с DoorDash (NASDAQ: DASH) през 2022 г. Днес оперират заедно в над 30 държави. Научете повече на www.wolt.com.