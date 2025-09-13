Топ 3 ресторанта в Тракия

В последните години тази част на Града под тепетата се разви изключително много и постепенно се обособи като място, в което има буквално всичко – търговски център, хипермаркети и големи магазини, сравнително добра инфраструктура, а и безспорно – някои от любимите ни ресторанти в Пловдив.

Ето кои 3 от тях отличихме по време на обиколката си през изминалите няколко месеца:

Porto Greco

Гръцкото пристанище в Пловдив отново отвори врати след освежителен ремонт, а акостиралият „кораб–градина“ е готов да пренесе гостите в атмосферата на морския бряг под тепетата. Пространството, оформено като кораб, дълго време не се използваше активно, но сега е напълно преобразено – разкошно озеленено, с магична атмосфера и идеално за обеди и вечери на открито в ранните есенни дни.

Менюто съчетава гръцки и средиземноморски вкусове с авторския почерк на шеф-готвача Димитър Костов. Подбраните продукти, внимателната подготовка и любовта към храната превръщат всяка хапка в удоволствие. Porto Greco е сигурен пристан в сърцето на града, където атмосферата винаги е празнична и изпълнена с магия.

бул. „Санкт Петербург“ 34

Телефон: 089 777 7126

Пицария – Ресторант Аморе

Заведението в сърцето на Тракия е създадено за споделени моменти – с приятели, с близки или просто за компанията на чаша вино и любима пица. Тук италианските специалитети се приготвят на пещ, което им придава автентичен мек и опушен аромат и най-перфектната хрупкава коричка. Сред най-продаваните пици в Аморе са: Маргарита, Капричоза, Прошуто Кото и Примавера, но каквото и да изберете гарантираме, че няма да останете разочаровани.

Менюто е посветено на класическата италианска кухня и средиземноморските рецепти. Освен пиците може да се насладите още на прясна паста, свежи салати и морски специалитети. В Pizzeria Amore вкусът винаги е водещ, а усещането е за истинско пътуване до Италия – без да напускате Пловдив.

ул. Недялка Шилева 4

0876 76 44 11

Ресторант Style

Кухнята в Restaurant Style съчетава авторски интерпретации на класически ястия с идеи от международната гастрономия. Продуктите са свежи и подбрани с внимание, а приготвянето им подчертава естествения вкус и аромат на всяка съставка.

Ястията варират от морски деликатеси до изискани месни специалитети и креативни десерти, като всеки детайл – от подбора на продуктите до поднасянето – е обмислен, за да превърне храненето в истинско кулинарно изживяване.

бул. Освобождение (Ж.К. Тракия под блок 15)

089 502 0200