Ресторантът в Пловдив, където вечерят и актьорите

Има места, където отиваш на вечеря. И има места, където се озоваваш в самото действие. ТеатъРа е от вторите.

Разположен в красивия вътрешен двор на Драматичния театър в Пловдив, ресторантът превръща една обикновена вечер в преживяване, в което храната, музиката и сценичният дух се срещат под открито небе.

Още с прекрачването на прага става ясно, че тук театърът не свършва с последния аплауз. Пространството живее със своя собствен ритъм – с музика на живо, авторски коктейли, тематични ястия и атмосфера, която носи усещането за културния живот на града.

Менюто също следва тази идея. Част от предложенията са вдъхновени от емблематични театрални постановки, а кухнята допълва артистичната концепция, вместо просто да я съпътства. Всичко е създадено така, че вечерята да бъде част от цялостното преживяване.

Има още една причина ТеатъРа да бъде толкова специално място. Това е ресторантът, в който често ще видите актьорите от трупата на театъра да вечерят след представление. Тук сцената и публиката естествено разменят местата си, а разговорите за изкуство продължават далеч след спускането на завесата.

ТеатъРа доказва, че понякога най-хубавите представления не се случват само на сцената. Понякога започват с хубава вечеря, продължават с чаша вино и завършват с усещането, че си бил част от нещо повече от обикновено излизане.