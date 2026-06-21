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Ресторантът в Капана, който пази рецепти от над 30 години

Photo of Веселина Михайловска Веселина Михайловска Follow on X Send an email 10:30ч, неделя, 21 юни, 2026
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Сред калдъръмените улички на Капана има места, които не просто предлагат добра храна, а разказват история. История за традиции, съхранени във времето, за рецепти, предавани през поколенията, и за любов към автентичния вкус, това със сигурност ще намерите в Таверна Дуняс.

Днес ресторантът посреща своите гости на нова локация в сърцето на артистичния квартал, в красиво реставрирана стара къща, където атмосферата е също толкова важна, колкото и храната. Изисканият салон и впечатляващата шоу кухня превръщат всяко посещение в истинско кулинарно преживяване.

Зад менюто стоят рецепти с повече от три десетилетия история – вкусове, които са устояли на времето и продължават да събират около масата поколения гости. Наред с тях ще откриете и класически гръцки специалитети, представени със съвременен прочит и внимание към всеки детайл.

Особено впечатление правят месото и рибата, приготвяни на фурна с дървени въглища – техника, която придава характерен аромат и дълбочина на вкуса. Менюто се допълва от авторски десерти и внимателно подбрани предложения, създадени да превърнат вечерята в цялостно гастрономическо изживяване.

Таверна Дуняс е доказателство, че добрата кухня няма възраст. Тя просто намира нов дом, без да губи своята душа.

Текстът е част от печатното издание Къде да ядем в Пловдив 2026? – колаборация на двуезичния дигитален пътеводител Lost in Plovdiv и Под тепето. Онлайн може да го разгледате тук:

Photo of Веселина Михайловска Веселина Михайловска Follow on X Send an email 10:30ч, неделя, 21 юни, 2026
1 1 094 1 минута
Photo of Веселина Михайловска

Веселина Михайловска

Създава съдържание, насочено към туристите и гостите на Пловдив и… More »

Един коментар

  1. Историята за ресторанта в Капана, градчето в градчето Пловдив, показва красиво как храната може да съхрани традицията, идентичността и паметта през поколенията, превръщайки една обикновена вечеря в културно преживяване, вкоренено в историята и майсторството. След като прочета нещо толкова богато на атмосфера и вкус, обикновено се отпускам с нещо по-спокойно като Drift Hunters където можете просто да се носите свободно, да се насладите на плавен контрол и да изчистите ума си.

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