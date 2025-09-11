Porto Greco – гръцкото пристанище в Пловдив

Преди около седмица любимият на всички почитатели на средиземноморската кухня ресторант отвори отново врати след кратък освежителен ремонт. И тъй като знаем, че по-голямата част от вас вече са се завърнали от летните си почивки, ви разкриваме, че външната градина на Porto Greco още дълго ще ни напомня и ще ни пренася в лятото.

Пространството там е оформено като кораб и последните 3-4 години не се използваше активно. До момента, когато след освежителния ремонт през август, отново е готово да ни заведе до морския бряг. Не буквално, но поне мислено…Ранните есенни месеци под тепетата са перфектното време, в което още може да се възползвате от обеди и вечери на открито и тук е идеалното място за това. Всичко е разкошно озеленено и оформено в магична атмосфера, където всяка снимка може да се превърне в естетичен кадър, а още дори не сме започнали да разказваме за храната…

Менюто в Порто Греко е истинска симфония от гръцки и средиземноморски вкусове, изпълнени с авторския почерк на шеф-готвача на заведението – Димитър Костов. Морски деликатеси, прясна риба, ароматни меса и свежи салати, всички те са приготвени от продукти, подбрани с най-грижовна прецизност и сготвени с най-голямо внимание към детайла и любов към храната.

Започваме с популярната разядка – тарама, която се приготвя на място в ресторанта, носи аромата на море и е обожавана в Гърция и в Балканите.

След това продължаваме с нещо абсолютно новаторско и по идея на главния готвач. На пръв поглед може и да не сте убедени, че пилешкото и скаридите се съчетават добре, но ще ви попитаме пак, когато опитате на място специалитета Сърф енд Търф със скариди, пилешко и кремообразно и топящо се в устата пюре от моркови.

За експериментаторите също предлагаме и пълнения калмар със сирене манури. Неговият вкус е сладък и мек и допълва по много интересен начин крехкото месо на морския деликатес.

Няма да останат разочаровани и почитателите на месните специалитети. Такосите с дърпано свинско са отлично балансирана интерпретация на мексиканския специалитет, а свинското бон филе върху пюре от морков, цвекло и броколи с шалот е истински празник за вкусовите ни рецептори.

Открехваме малко завесата и към десертите, при които на сто процента сме фенове на тирамисуто. В Porto Greco може да го опитате приготвено по два начина: във вариант с шамфъстък и по класическа рецепта.

И накрая…след цялата тази фиеста от вкусове се чувстваме сякаш сме в края на едно пътуване – към вкусовете и онези мигове на удоволствие, които ни карат да спрем времето. Защото Porto Greco е като един сигурен пристан в сърцето на града, където знаем, че всяка хапка ще е очарование, а атмосферата – винаги магична.

Снимки: Porto Greco и Стела Мантарева

Porto Greco Restaurant

бул. „Санкт Петербург“ 34

Телефон: 089 777 7126