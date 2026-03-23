Ново място в Капана: ORO by Mayriges

В сърцето на Капана отвори врати ново кулинарно бижу – ORO by Mayriges. Това е третият проект под шапката на бранда след Mayriges и брънч концепцията UTRO, като този път фокусът пада върху вдъхновения от испанската и българската кухня. Новата локация органично се вписва в артистичния дух на квартала и допълва богатата му гастрономическа сцена.

Разположено в близост до Ядрото, мястото впечатлява с внимание към детайла, стилна urban атмосфера и внимателно подбрано меню с балансирани и запомнящи се вкусове.

ORŌ Urban Dining развива идея, в която храната е преживяване – съчетание от модерна кухня, авторски коктейли и социална енергия, подходяща както за обяд, така и за вечеря.

Задължително опитайте сканди бургер със сьомга и срирача, поднесен с гуакамоле, свежа салата и билкови пържени картофи с ORÒяки сос. Гарантираме, че това е комбинация, която е едновременно свежа и наситена.

Силно препоръчваме и мраморното карпачо от октопод с цитрусова емулсия от шери оцет и хрупкави каперси – ястие с изискан характер и отличен баланс на вкусовете.

ORO by Mayriges е от онези места, които не просто посещаваш, а искаш да превърнеш в свой малък градски ритуал.