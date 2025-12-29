Най-скъпият куверт за Нова година 2026 в Пловдив е почти 500 лева

Всяка година, малко преди края на декември, в Пловдив започва тихо, но настойчиво съревнование – кое заведение ще предложи най-луксозното, най-атрактивното и, разбира се, най-скъпото новогодишно преживяване.

Две поредни години първенството държеше гурме ресторантът Valere, който предлагаше партита в казино Роял и маскараден стил, но този път едно от най-новите заведения на пловдивската кулинарна сцена – EDEN, предизвика всички ни с цена за куверта от 450 лв.

EDEN Restaurant бързо се превърна в притегателна точка за всички, които обичат да са на гребена на вълната и дава много ясна заявка, че ще е важна част от кулинарния и нощен живот под тепетата.

Името му черпи вдъхновение от римските мозайки от IV век, открити и съхранени в Пловдив, които изобразяват градини, изпълнени с растителност и птици, символи на свобода, изящество и живот, а интериорът следва идеята за символична райска градина, в която вкусът, атмосферата и естетиката се преплитат в едно цялостно изживяване.

Менюто предлага внимателно подбрани ястия- от свежи салати и апетитни стартери, през паста и ризото, до изкусителни ястия с месо и риба – всяко предложение носи обещание за истинско кулинарно удоволствие.

И тъй като всяка година сме в търсене на най-скъпото и атрактивно предложение за празнуване на новогодишната нощ, за 2026 г, Диамантената оферта на EDEN Restaurant определено привлече вниманието ни този път. Още повече, че според проучванията ни от Valere не са планирали посрещане с куверти и са обявили в социалните си мрежи, че на 31.12 ще работят само за закуска и обяд.

В EDEN Restaurant обаче съблазняват с 5-степенно меню, напитки и музикална програма, като срещу това седи респектиращата цена от 450 лева на човек. Ще бъде разиграна томбола с награди от луксозни брандове на стойност над 10 000 лв., включваща и голямата награда – колие с диамант 0.4 карата. Гостите могат да изберат към своите ястия с черен и червен хайвер, фоа гра, телешко филе Блек Ангъс, филе от треска или равиоли с трюфел – пакет премиум алкохолни марки.

Разбира се, освен задължителната включена чаша шампанско, на място се предлагат и още редица популярни опции от пенливото вино, които не са включени в цената, но със сигурност гарантират онези „вайръл“ новогодишни снимки, които по традиция заливат Instagram след полунощ и със сигурност ще вдигнат сметката поне до 500 лв на човек.

Към ресторанта функционира и нощен клуб LUNOR, където партито продължава и също има опция за новогодишно посрещане с изпълнител и ди джей.