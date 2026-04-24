„Най-розовият“ ресторант в Пловдив затваря врати
По-малко от година, след като финалистката от Мастършеф – Биляна Стамова, отвори свое местенце под тепетата, тя обяви в социалните мрежи, че е взела решението да затвори врати.
Pink Pepper by Biliyana официално бе открит през август и бързо се превърна в новото гурме убежище на Пловдив. Всяко посещение там бе нашето бягство от обичайното- като да летиш върху розов облак.
Всеки делник Биляна подготвяше точно три ястия- две месни и едно вегетарианско. Винаги различни. И неповторими. Експериментираше с телешко, патешко, риба и пилешко, с плодове и зеленчуци, с подправки и сосове, със стилове, с техники – по начин по който изненадваше и себе си, и небцата на клиентите си. Десертите на пък бяха нейна запазена марка. Освен ежедневните изненади в Pink Pepper имаше и късо постоянно меню с внимателно подбрани брънч предложения, сезонни глезотии и гурме блюда.
За съжаление преди 2 дни собственичката излезе с емоционално послание към своите последователи и фенове на вкусната храна:
Има решения, които не са трудни.
Когато става въпрос за здравето и подкрепата на семейството – няма дилема.
Pink Pepper by Bilyana затваря.
Благодаря ви от цялото си сърце!
За доверието. За присъствието. За това, че само за близо две години заедно превърнахме Pink Pepper в едно от най-високо оценените и разпознаваеми места.
Заехме своето достойно място в кулинарната сцена – с вкус, с характер и с душа.
Това не е край.
Това е избор.
И начало на нещо ново.
Вярвам, че след всяка затворена врата се отваря пъстра порта.
Бъдете здрави.
Обичайте.
И винаги намирайте „розовото“ в живота.
До нови срещи…
И един малък апел:
Подкрепяйте семейните бизнеси – тези с душа, с история и с дом.
С благодарност и любов,
Биляна
Пожелаваме ѝ късмет и се надяваме, че в някакъв момент Пловдив отново ще може да се наслаждава на нейната кулинарна магия
Във всеки провален опит на някой да успее с идеи и начинания има нещо тъжно.
Поредната бутафория приключва.