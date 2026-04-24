„Най-розовият“ ресторант в Пловдив затваря врати

По-малко от година, след като финалистката от Мастършеф – Биляна Стамова, отвори свое местенце под тепетата, тя обяви в социалните мрежи, че е взела решението да затвори врати.

Pink Pepper by Biliyana официално бе открит през август и бързо се превърна в новото гурме убежище на Пловдив. Всяко посещение там бе нашето бягство от обичайното- като да летиш върху розов облак.

Всеки делник Биляна подготвяше точно три ястия- две месни и едно вегетарианско. Винаги различни. И неповторими. Експериментираше с телешко, патешко, риба и пилешко, с плодове и зеленчуци, с подправки и сосове, със стилове, с техники – по начин по който изненадваше и себе си, и небцата на клиентите си. Десертите на пък бяха нейна запазена марка. Освен ежедневните изненади в Pink Pepper имаше и късо постоянно меню с внимателно подбрани брънч предложения, сезонни глезотии и гурме блюда.

За съжаление преди 2 дни собственичката излезе с емоционално послание към своите последователи и фенове на вкусната храна:

Има решения, които не са трудни. Когато става въпрос за здравето и подкрепата на семейството – няма дилема. Pink Pepper by Bilyana затваря. Благодаря ви от цялото си сърце! За доверието. За присъствието. За това, че само за близо две години заедно превърнахме Pink Pepper в едно от най-високо оценените и разпознаваеми места. Заехме своето достойно място в кулинарната сцена – с вкус, с характер и с душа. Това не е край. Това е избор. И начало на нещо ново. Вярвам, че след всяка затворена врата се отваря пъстра порта. Бъдете здрави. Обичайте. И винаги намирайте „розовото“ в живота. До нови срещи… И един малък апел: Подкрепяйте семейните бизнеси – тези с душа, с история и с дом. С благодарност и любов, Биляна

Пожелаваме ѝ късмет и се надяваме, че в някакъв момент Пловдив отново ще може да се наслаждава на нейната кулинарна магия