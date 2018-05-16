Любими сладкарници в Пловдив

Френска селска торта, домашни еклери, наполеонки, френски макарони и много други изкушения се крият по пловдивските улици

Може да е сезонът на диетите, но в прекрасния Пловдив се появяват все повече места, които предлагат апетитни сладки предложения. Ръчно направени шоколадови бонбони, домашни торти, френски изкушения – всеки сладкиш се подава иззад лъскавата витрина и иска да бъде изяден.

Ако и вие сте почитатели на малките сладкарници, които ви карат да се върнете в детските си години и от сърце да се радвате на парче торта, значи сте попаднали на правилното място. Нямаме претенции, че ще бъдем напълно изчерпателни, тъй като вкусните сладкарски предложения в Пловдив са премного, но гидът на града ще ви разкрие най-любимите си места.

Няма как да не започнем с тоталните ни фаворити от Bebba Macarons. Може би вече са ви познати, тъй като сме писали за тях, но ако все още не сте опитали топящите се в устата френски сладкиши, които Маия прави, бързо поправете тази грешка! В сладкарницата можете да опитате и разкошни торти, но френските макарони не само са най-добрите в Пловдив, а вече са познат вкус на много посетители от различна точка на света.

Бележка от автора: Поръчайте си кафе. С него се поданся специален малък френски макарон, специално за ароматната напитка.

В нашите любими пловдивски сладкарници отреждаме специално място за едно заведение, чиито витрини изглеждат като появили се от приказка. Това е Долче Фелини и ако се загледате по-дълго във вкусните изкушения, то може би ще се почувствате като Хензел или Гретел. Не се тревожете, никой няма да ви направи нищо лошо, освен да ви предложи малко калории, които определено си заслужават. Всичко, което може да опитате в Долче Фелини, се приготвя на място от майстори сладкари. Ще откриете изобилие от над сто десерта. Всичко е изящно подредено, тъй като домакините вярват в твърдението, че апетитът идва не само с яденото, но и с гледането.

Няма как да пропуснем и едно място, чиято слава се носи далеч извън пределите на Пловдив, а размерът на мелбите, които се предлагат в него, може наистина да ви изуми.

Всичко за сладкарниците под тепетата, които трябва да посетите вижте в гида Lost in Plovdiv.