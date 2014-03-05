Вкусът на градаЗабавление
Домашни ястия в новия ресторант Меню
Откриха гастро кътчето в Кичука със стилно кулинарно парти
Ястия по домашни рецепти. Това е акцентът в новото гастро кътче в Кичука- ресторант Меню, който отвори със стилно парти миналата вечер. Собствениците на заведението стартират с листа с бабини кулинарни тайни. Залага се на естествените продукти и нестандартната кухня. И здравословната. Хапването е може би най-голямото удоволствие, но трябва да бъде и здравословно. Нашата концепция е да залагаме на специалните продукти, повечето от ферми в района и няма да правим никакъв компромис с това, зарекоха се на откриването на ресторанта. Който посрещна първите си гости сред нарисуван интериор- всички стени в Меню са стенописнати от млад пловдивски графити артист.
26 коментари
Pin Up Casino AzÉ™rbaycanda É™n populyar kazino saytÄ±dÄ±r. Burada Ã§oxlu slotlar vÉ™ Aviator var. QazancÄ± kartÄ±nÄ±za anÄ±nda kÃ¶Ã§Ã¼rÃ¼rlÉ™r. ProqramÄ± dÉ™ var, telefondan oynamaq Ã§ox rahatdÄ±r. RÉ™smi sayt ï»¿https://pinupaz.jp.net/# Pin Up Azerbaijan yoxlayÄ±n.
Bonaslot adalah bandar judi slot online nomor 1 di Indonesia. Banyak member sudah merasakan Maxwin sensasional disini. Transaksi super cepat kilat. Link alternatif п»їhttps://bonaslotind.us.com/# daftar situs judi slot jangan sampai ketinggalan.
2026 yÄ±lÄ±nda en Ã§ok kazandÄ±ran casino siteleri hangileri? DetaylÄ± liste web sitemizde mevcuttur. Deneme bonusu veren siteleri ve gÃ¼ncel giriÅŸ linklerini paylaÅŸÄ±yoruz. Hemen tÄ±klayÄ±n ï»¿https://cassiteleri.us.org/# buraya tÄ±kla kazanmaya baÅŸlayÄ±n.
CanlÄ± casino oynamak isteyenler iÃ§in kÄ±lavuz niteliÄŸinde bir site: ï»¿https://cassiteleri.us.org/# siteyi incele Nerede oynanÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin. EditÃ¶rlerimizin seÃ§tiÄŸi casino siteleri listesi ile sorunsuz oynayÄ±n. TÃ¼m liste linkte.
Bu sene en Г§ok kazandД±ran casino siteleri hangileri? DetaylД± liste platformumuzda mevcuttur. Deneme bonusu veren siteleri ve gГјncel giriЕџ linklerini paylaЕџД±yoruz. Д°ncelemek iГ§in п»їhttps://cassiteleri.us.org/# casino siteleri fД±rsatД± kaГ§Д±rmayД±n.
Bu sene en Ã§ok kazandÄ±ran casino siteleri hangileri? CevabÄ± web sitemizde mevcuttur. Bedava bahis veren siteleri ve yeni adres linklerini paylaÅŸÄ±yoruz. Hemen tÄ±klayÄ±n ï»¿mobil Ã¶deme bahis fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rmayÄ±n.