Домашни ястия в новия ресторант Меню

Откриха гастро кътчето в Кичука със стилно кулинарно парти

Ястия по домашни рецепти. Това е акцентът в новото гастро кътче в Кичука- ресторант Меню, който отвори със стилно парти миналата вечер. Собствениците на заведението стартират с листа с бабини кулинарни тайни. Залага се на естествените продукти и нестандартната кухня. И здравословната. Хапването е може би най-голямото удоволствие, но трябва да бъде и здравословно. Нашата концепция е да залагаме на специалните продукти, повечето от ферми в района и няма да правим никакъв компромис с това, зарекоха се на откриването на ресторанта. Който посрещна първите си гости сред нарисуван интериор- всички стени в Меню са стенописнати от млад пловдивски графити артист.