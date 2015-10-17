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15 години Густо

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:43ч, събота, 17 октомври, 2015
2 179 Преди по-малко от минута

Какво е чувството да правиш густо на хората 15 години. Питайте собственика и екипа на ресторант Густо, които днес празнуват 15-та си годишнината си. Култовото пловдивско заведение е едно от малкото в града, не просто оцеляло за такъв дълъг период от време, но и съхранило концепцията си. Неслучайно има толкова верни гастро последователи през годините. Не случайно е и във всеки кулинарен гид за Пловдив.

За тези 15 години живот компромиси не сме правили, казва днес създателят и двигател на Густо Тодор Къртев.

На празника си днес ресторантът посрещаше клиентите си пред арка от балони, а момичетата от персонала раздаваха на случайните минувачи лакомства и подаръци. Изненадите за хората по масите бяха много и все вкусни.

 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:43ч, събота, 17 октомври, 2015
2 179 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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