15 години Густо

Какво е чувството да правиш густо на хората 15 години. Питайте собственика и екипа на ресторант Густо, които днес празнуват 15-та си годишнината си. Култовото пловдивско заведение е едно от малкото в града, не просто оцеляло за такъв дълъг период от време, но и съхранило концепцията си. Неслучайно има толкова верни гастро последователи през годините. Не случайно е и във всеки кулинарен гид за Пловдив.

За тези 15 години живот компромиси не сме правили, казва днес създателят и двигател на Густо Тодор Къртев.

На празника си днес ресторантът посрещаше клиентите си пред арка от балони, а момичетата от персонала раздаваха на случайните минувачи лакомства и подаръци. Изненадите за хората по масите бяха много и все вкусни.