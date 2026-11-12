Започна облагородяването на парк „Рибница“

Започна облагородяване на парк „Рибница“ в Кършияка. Едно от най-посещаваните зелени пространства в район Северен предстои да придобие по-зелен и приветлив облик, съобщиха от районната администрация. В проектната документация са заложени засаждане на нови иглолистни и широколистни дървета, декоративни храсти, оформяне на живи плетове и възстановяване на тревни площи. Предвижда се съществуващата дървесна растителност да бъде запазена, а новите насаждения да обогатят парковата среда и да осигурят повече сянка.

Сред основните подобрения е изграждането на автоматизирана поливна система, която ще осигури необходимото напояване на зелените площи, особено през горещите летни месеци. Това е важна стъпка към по-устойчивото поддържане на растителността и съхраняването на зеленината в дългосрочен план.

„Парк „Рибница“ е любимо място за разходки и отдих на поколения пловдивчани. Радвам се, че проектът, който подготвихме, вече се реализира. За нас е важно не само да обновяваме зелените пространства, но и да създаваме условия те да бъдат поддържани и съхранени през годините“, коментира кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова.

Обновяването се осъществява в рамките на проекта на Община Пловдив „Зелени мерки за подобряване качеството на въздуха в град Пловдив“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., приоритет 5 „Въздух“, със съфинансиране от Европейския съюз.