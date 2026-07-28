В Северен продължава борбата с последиците от бурята

Силната буря, преминала през Пловдив, нанесе сериозни щети и на територията на район „Северен“. До момента в районната администрация са постъпили над 100 сигнала за паднали дървета, прекършени стволове, счупени клони, блокирани улици и затруднено преминаване по тротоари и др. Това съобщи кметът Венцислава Любенова.

Служители на районната администрация са били на терен още в първите часове след бурята. Извършени са огледи, постъпилите сигнали са обобщени и е създадена необходимата координация с компетентните общински структури и екипи.

Пораженията са значителни, а дейностите по обезопасяване, разчистване и извозване на растителната маса продължават.

Специална благодарност администрацията изказва на фирмите, които се отзоваха незабавно и предоставиха напълно безвъзмездно тежкотоварна и специализирана техника. Тяхната подкрепа позволи да се ускори разчистването на част от най-сериозно засегнатите участъци.

„Благодаря на фирмите, които помогнаха на район „Северен“ в този труден момент. Ситуацията отново показа, че районните администрации трябва да разполагат с необходимия технически ресурс, а средствата за паспортизация на дърветата да бъдат осигурени без отлагане“, каза Венцислава Любенова.

Въз основа на получените сигнали и извършените огледи е изготвен график за поетапна работа. През следващите дни дейности са предвидени на следните места:

Детска градина „Славей“.

Улици и булеварди: бул. „Дунав“, бул. „България“, ул. „Победа“, бул. „Васил Априлов“;

Междублокови пространства;

Паркове и градини: парк „Сърнена гора“, парк „Рибница“ и парк „Дрангов“;

Списъкът ще бъде актуализиран според напредъка на дейностите, наличния технически ресурс и новопостъпващите сигнали. С предимство ще се обработват местата с непосредствен риск за гражданите, блокирано движение или ограничен достъп до жилищни и обществени сгради.

Необходими са дългосрочни решения. Създалата се ситуация отново показа необходимостта от системна превенция и по-добро техническо обезпечаване. Районните администрации нямат самостоятелни правомощия да извършват специализираните дейности по поддържане на зелената система. Затова е необходимо компетентните общински структури да разполагат с достатъчен капацитет, а районите — с техника за почистване, поддръжка на обществените пространства и реакция при извънредни ситуации, каза кметът.

Район „Северен“ настоява за:

1. Стартиране на паспортизацията на дървесната растителност

Гласуваните от Общински съвет – Пловдив средства следва да бъдат своевременно осигурени, за да започне цялостно обследване и оценка на състоянието на дърветата. Така рисковите, болните и компрометираните екземпляри ще могат да бъдат установявани навреме, а необходимите действия да се планират и изпълняват от компетентните структури.

2. Техническо обезпечаване на районните администрации

В бюджета на Община Пловдив е необходимо да бъдат предвидени целеви средства за техника за почистване и поддържане на обществените пространства — метачни машини, машини за косене, мулчери, дробилки за клони, товарни автомобили и други необходими съоръжения.

Подобен ресурс ще даде възможност на районните администрации да реагират по-бързо и ефективно в рамките на своите правомощия както при ежедневната работа, така и при извънредни ситуации.

Кметът и администрацията благодарят на гражданите, общинските екипи, доброволците и представителите на бизнеса за съдействието и проявеното търпение.

Районната администрация продължава да приема сигнали, да следи обстановката и да координира действията по обработването на сигналите.