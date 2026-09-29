В „Северен“ премахват изоставените автомобили

Поредна акция по репатриране на излезли от употреба моторни превозни средства беше проведена на 23 септември на територията на район „Северен“. Това е деветата подобна акция от началото на 2026 г.

Действията обхванаха участъци по ул. „Полк. Сава Муткуров“, ул. „Галилей“, ул. „Васил Левски“ и бул. „България“.

Акциите са част от регулярната работа на районната администрация по установяване и премахване на изоставени автомобили, заемащи обществени площи и паркоместа.

Репатрирането се предприема след извършване на необходимите проверки и приключване на предвидената процедура за доброволно преместване от собствениците.

Район „Северен“ провежда действията поетапно в различните квартали, като проверките се извършват както по график, така и по сигнали на граждани.

Целта е освобождаване на заети паркоместа и други обществени площи, както и подобряване на условията за паркиране и градската среда.

От районната администрация насърчават гражданите да подават сигнали при установяване на изоставени автомобили:

info@severen.plovdiv.bg

032 / 901 164

032 / 901 199

Работата по установяване и премахване на излезли от употреба автомобили ще продължи поетапно в различните части на района.