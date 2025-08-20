Северен тъне в мръсотия

За сериозни проблеми с чистотата в Северен сигнализира читателка на Под тепето. Жената разказва, че в района рядко забелязва служители, които да почистват, а купчините с боклуци и буренясалите пространства се разпростират от ул. „Полет“ до Шекер махала.

На снимките, които тя предоставя, се виждат отпадъци, бурени и обрасли с плевели тротоари. И една самотна жена, почистваща край пътя – тя обаче не носи отличителната униформа на общинското предприятие.

„От както се помня живея в Кършияка, но такава мръсотия и безхаберие никога не е било. Следя социалните мрежи и виждам, че много хора са възмутени от „чистота“ на района, но така или иначе няма никаква промяна. Всъщност има- става все по-зле и по-зле“, коментира читателката ни Петранка Пеева.