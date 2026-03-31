Район „Северен“ се включва във великденска кампания за онкоболни

08:42ч, вторник, 31 март, 2026
Район „Северен“ се присъединява към националната кампания на Фондация „Вярвай“ – „Великден влиза в онкологичните отделения“, насочена към деца и възрастни, настанени в онкологични отделения в страната. Това съобщи кметът Венцислава Любенова.

В сградата на Районната администрация ще се приемат материали, с които ще бъдат подготвени празнични пакети и занимания за пациентите в дните преди Великден.

Желаещите да се включат могат да предоставят: 

• пакетирани хранителни продукти с ясен произход

• творчески материали за деца

• великденски изделия, сувенири и картички

• хигиенни материали от първа необходимост

Материалите се приемат в сградата на Район „Северен“

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ № 22А, 4003

Срок за приемане: до 6 април 2026 г.

Допълнителна информация: 0878 201411

Благодарим на всички, които ще подкрепят инициативата със съпричастност и внимание.

