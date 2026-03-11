Поставиха нов светофар на възлово място в Южен

Нов пешеходен светофар вече функционира на възлово място в район „Южен“, съобщи кметът Атанас Кунчев. Съоръжението се намира на кръстовището между улиците „Даме Груев“ и „Братя Бъкстон“, в непосредствена близост до СУ „Братя Миладинови“.
Проектирането и изграждането на светофара е възложено от администрацията на „Южен“. От днес светофарът вече работи и може да се ползва от жителите на района.
„Това място е изключително натоварено и се създават предпоставки за инциденти. Оттук преминават и много ученици, като с този светофар ще гарантираме спокойствието и безопасността както на тях, така и на всички пешеходци в района. Нека бъдем внимателни и да спазваме новата сигнализация“, призова кметът Атанас Кунчев.
